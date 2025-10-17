Finaliza en Cuba Encuentro Internacional de Publicaciones de Izquierda

Durante tres jornadas de intenso trabajo se intercambiaron puntos de vista, reflexiones y debates sobre temas referentes a la izquierda mundial y su papel y propósito en el mundo actual

En la clausura estuvo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. (Foto: PL)

La tercera edición del Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda concluyó este viernes en La Habana.

En la clausura estuvo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, quien reafirmó en disímiles ocasiones la necesidad de encuentros de este tipo.

Durante la jornada el director de la revista Cuba Socialista, Luis Morlote, presentó el número especial de la publicación 2024-2025, dedicada a los 65 años de su creación y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«Desde este evento condenamos los intentos por socavar la paz regional reclamamos una Palestina libre y que sea reconocida como un estado con plenitud de derechos», expresó en las palabras de clausura la presidenta de la cadena TeleSur, Patricia Villegas.

«Convocamos a las fuerzas progresistas del mundo a unirse en un gran fuerte y a trabajar juntos para que la esperanza fructifique en todos los lugares donde la izquierda esté presente», agregó.

Una vez clausurado el evento comenzará en la capital el I Festival Internacional Granma Rebelde, que conmemorará los 60 años al servicio de la Revolución de dos de los medios de prensa más relevantes en la nación cubana.