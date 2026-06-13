Saltador espirituano Jorge Hodelín logra marca de 8.46 metros en Francia y establece récord personal

Hodelín dominó la prueba desde temprano. Su segundo intento fue suficiente para dejar una huella imborrable sobre la pista francesa

El espirituano se estiró hasta la inédita distancia para él de ocho metros y 46 centímetros.

El atleta cubano Jorge Hodelín, de solo 18 años, se impuso este viernes en el salto de longitud del Envol Trophée (Pierre Benité) en Auvergne, Francia, con una espectacular marca de 8.46 metros (+1.9 m/s), nueva mejor marca personal y récord del mitin.

Hodelín dominó la prueba desde temprano. Su segundo intento fue suficiente para dejar una huella imborrable sobre la pista francesa.

Mejoró en 12 centímetros su anterior registro de 8.34 metros.

El local Erwan Konaté fue segundo con 7.88 metros y Mathis Vaitulukina completó el podio con 7.80.

Lo que más impresiona es la madurez competitiva del atleta, su capacidad de responder en escenarios internacionales y su progresión constante.

El saltador cubano Jorge Hodelín junto a su madre durante la premiación del Envol Trophée en Francia. Deporcuba

Con solo 18 años, Jorge Hodelín se ha convertido en una de las grandes esperanzas del atletismo cubano en una especialidad históricamente exigente.

Daily Cooper gana los 800 metros en Campeonato de España de Clubes

La atleta cubana Daily Cooper se proclamó campeona este sábado en la prueba de 800 metros del Campeonato de España de Clubes Liga Iberdrola Mujeres, celebrado en Pamplona, con un tiempo de 1:59.15 que significó nuevo récord del campeonato (R.C.).

La competencia tuvo lugar este 13 de junio en la ciudad navarra.

Cooper, quien compite bajo bandera cubana, dominó la distancia desde los primeros metros y cruzó la meta con una ventaja notable sobre sus perseguidoras. El crono de 1:59.15 no solo le valió la medalla de oro, sino que estableció una nueva marca para la historia del certamen español de clubes en categoría femenina.

La actuación de la mediofondista cubana confirma su buen momento de forma y la sitúa como una de las figuras a seguir en la temporada de verano.

Este triunfo en Pamplona se suma a otros resultados destacados de Daily Cooper en el circuito europeo.

La Liga Iberdrola es la máxima competición de clubes de atletismo femenino en España, y en esta edición reunió a las mejores especialistas nacionales e internacionales.