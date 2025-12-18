Fomento: primer municipio liberado en Las Villas (+fotos)

Los fomentenses recordaron este 18 de diciembre la gesta libertaria protagonizada por el Guerrillero Heroico

Fomento conmemoró el aniversario 67 de aquel histórico 18 de diciembre de 1958, cuando el Che les conquistó la libertad. (Fotos: Alien Fernández/Escambray)

Otra vez los fomentenses tomaron las calles y, a los pies del otrora Teatro Baroja, recordaron la epopeya protagonizada por el Comandante Ernesto Guevara de la Serna y los integrantes de la Columna No. 8 Ciro Redondo.

La presencia del Che en el lomerío fomentense había dejado de ser noticia en diciembre de 1958. Su labor para lograr la unidad de las fuerzas que luchaban contra la tiranía resultó imprescindible.

Tras varios días de intenso combate, Fomento se convertía en el primer municipio liberado en Las Villas por los rebeldes. A la postre, resultó una victoria estratégica en el objetivo de avanzar hasta Santa Clara y, por consiguiente, lograr la victoria final.

El 18 de diciembre de 1958 fue, sin dudas, un día de júbilo para los pobladores de ese territorio, que presenciaron, además, la primera intervención pública del guerrillero argentino en nuestro país.

A la distancia de 67 años la gesta fue recordada en acto público en la mañana de este jueves con la presencia de autoridades del Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas y una representación de trabajadores y pueblo en general.

Varias entidades del municipio fueron reconocidas por su aporte en la producción y los servicios durante el año que casi culmina. Nuevos miembros de la UJC, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y del Partido Comunista de Cuba recibieron el carné que los acredita como integrantes de esas organizaciones.

En sus palabras, la primera secretaria de la organización en Fomento, Yanelis Ibarra Negrín, felicitó a los centros destacados, a los nuevos integrantes de las organizaciones políticas, a la emisora municipal que cumple precisamente hoy 17 años desde su fundación y al pueblo.

Yanelis Ibarra Negrín, primera secretaria del Partido en Fomento felicitó a los centros destacados.

“Queremos felicitar también a todos los educadores que celebran por estos días su jornada y continúan realizando una de las labores más nobles, la de educar y formar a las nuevas generaciones”, concluyó la dirigente política.