Fotonoticia: Refuerzo contra el Aedes aegypti

Un humo bienvenido se hace sentir en las calles espirituanas por estos días, como parte de las acciones de fumigación para enfrentar el alza del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de arbovirosis como el dengue, el zika y el chikunguña.
La situación epidemiológica del territorio resulta compleja, razón por la cual las instituciones de Salud y de otros sectores se unen para atenuar las causas de la proliferación del vector.
Asimismo, en la provincia se han establecido medidas para atender con prontitud a los pacientes afectados por estas dolencias, que resultan muy comunes en la mayoría de los municipios.
