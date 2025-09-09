Gallos con buena arracada en la Serie 64

Con este saldo inicial de 4-1, los Gallos se ubican tempranamente en el segundo lugar de la contienda, en abrazo con Matanzas e Industriales. (Foto: Oscar Alfonso/ACN)

No pudo ser mejor el inicio de los Gallos en la versión 64 de la Serie Nacional de Béisbol. Cuatro victorias en cinco partidos ante Villa Clara en sus predios del José Antonio Huelga fue el saldo de este debut, que tuvo en el pitcheo y la defensa las mejores notas.

En partidos que exhibieron marcadores muy cerrados en su mayoría, solo ocho carreras limpias permitieron los lanzadores yayaberos a la tropa naranja en un desempeño que los ubica tempranamente entre lo mejor de la campaña con 1.76 PCL, segundos detrás de Artemisa.

La actuación la encabezó el avileño-espirituano Fernando Betanzos, quien se llevó tres de los cuatro éxitos en rol de relevo. El otro corrió a la cuenta de José Eduardo Santos, mientras Yankiel Mauris se anotó su primer salvamento de la campaña.

Algo positivo desde el box fue que la mayoría de los abridores caminaron el juego, sobre todo Ariel Zerquera, quien avanzó seis entradas en lo que representa un alivio para el mánager Eriel Sánchez.

Pero si desde la lomita se escribieron notas relevantes, la noticia de esta primera subserie fue la defensa. Tras varias campañas ubicada entre lo peor del país, resulta muy significativo que solo se hayan cometido dos errores en 182 lances durante los cinco encuentros, para un 989 de promedio colectivo que ubica a los espirituanos con el mejor promedio de la campaña

En cuanto a la ofensiva, hay que decir que, aunque no se bateó profusamente (solo 216), se fabricaron las carreras suficientes (15) para respaldar el pitcheo y garantizar los cuatro triunfos del cotejo particular.

Para el estelar Frederich Cepeda, quien conectó su primer cuadrangular de la campaña y único de los espirituanos en la subserie, y Osdany Llorente fueron las notas más destacadas a la ofensiva al impulsar tres carreras cada uno.

Con este saldo inicial de 4-1, los Gallos se ubican tempranamente en el segundo lugar de la contienda, en abrazo con Matanzas e Industriales y detrás del líder Santiago de Cuba, que barrió a Isla de la Juventud y es el único invicto con 5-0.

Este martes los Gallos inician, también en el José Antonio Huelga, su segunda subserie de cinco juegos ante Ciego de Ávila, que viene de perder cuatro veces ante los Cocodrilos. Los encuentros están pactados desde las dos de la tarde.