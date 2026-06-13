FRE local: un proyecto en función del desarrollo

Así se podría definir este ambicioso programa implementado por la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez desde el 2019, que concluyó con excelentes resultados el pasado 20 de mayo

Cuatro comunidades espirituanas han formado parte de FRE local. (Fotos: Cortesía de la UNISS)

En el 2019 vio la luz el Proyecto Fuentes Renovables de Energía como apoyo al Desarrollo Local (FRE local), implementado en Cuba por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI) de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), concluyó su accionar el pasado 20 de mayo con la presentación del informe final ante expertos nacionales e internacionales.

“FRE local tiene la misión de facilitar el acceso a las energías renovables como apoyo al desarrollo local en comunidades rurales; para ello abarca ocho provincias y 13 municipios de toda Cuba, una dispersión territorial que ha supuesto un gran reto para todos los involucrados”, aseguró el doctor en Ciencias Ernesto Barreras Cardoso, director del proyecto y profesor e investigador del CEEPI, con quien conversó Escambray.

¿Cuáles han sido los principales resultados de FRE local?

“Uno de nuestros pilares ha sido la identificación de las necesidades y oportunidades existentes en las 22 comunidades rurales aisladas estudiadas durante el proyecto a través de un estudio integral en cada una de ellas.

“A partir de allí diseñamos las metodologías de intervención necesarias, donde destaca el proceso de alfabetización energética. El mismo que se centró en capacitar a los pobladores de esas zonas para operar la tecnología instalada con destreza.

“Hoy el 60 por ciento de quienes la operan son mujeres, una gran fortaleza para el proyecto pues nos ha permitido sumar a las féminas y disminuir las brechas de género existentes en esas zonas rurales del país”.

Doctor en Ciencias Ernesto Barreras Cardoso, director del proyecto y profesor e investigador del CEEPI.

Como parte de ese proceso de alfabetización nació un nuevo programa de formación técnica en la Enseñanza Superior cubana en tres universidades del país. ¿Cuál es la importancia del mismo?

“El Técnico Superior de Ciclo Corto en Fuentes Renovables de Energías y Eficiencia Energética es una experiencia pionera en el país que nació de la necesidad de formar a los encargados de operar la tecnología que ha puesto en marcha FRE local.

“Ha sido todo un reto, pero a la vez muy gratificante, pues nos ha permitido formar a jóvenes y adultos haciendo énfasis en la práctica, de modo que los graduados tengan todas las competencias necesarias para hacer frente al trabajo y, también, apoyar el proceso de transición energética del país.

“En estos momentos contamos con una matrícula de 87 estudiantes entre las universidades de Sancti Spíritus, Moa y Granma”.

Como parte de los resultados del proyecto, ¿cuántas comunidades rurales han sido electrificadas?

“Ya están electrificadas 18 comunidades a través de sistemas fotovoltaicos autónomos de 2 kilowatts y pequeños parques fotovoltaicos conectados a la red con una independencia eléctrica de entre 24 y 48 horas.

“Esto de un total de 22 que comprendía el proyecto, por lo que, al cierre del mismo, las comunidades todavía pendientes por electrificar fueron movidas a otras acciones de cooperación con la Unión Nacional Eléctrica que garantizarán su concreción”.

El bombeo de agua utilizando la energía solar ha sido otro de los resultados fundamentales de FRE local…

“Sí, ya están instalados 95 sistemas de bombeo solar con tecnología de primera a nivel global destinadas al consumo humano y animal.

“Esto se traduce, por supuesto, en bienestar para la población de los lugares intervenidos y una reducción del impacto ambiental, pues para el consumo animal, hasta el momento de la instalación de estas bombas, se utilizaba combustible”.

“La Empresa Pecuaria Managuaco y el Centro Genético Porcino de la Pastora, en Placetas, también han formado parte del proyecto, ambas entidades centradas en el aprovechamiento integral de los residuales biodegradables para la producción de energía y así apoyar la economía circular y aprovechar esas excretas para la producción de biogás.

“Esta iniciativa incluyó la construcción de dos polígonos demostrativos en los citados centros, donde se prevé la producción de aproximadamente 400 metros cúbicos diarios de biogás, que equivalen a 200 litros de diésel, con capacidad para incrementarse a medida que aumente la producción animal”.

¿En qué proceso se encuentran estos dos centros hasta mayo del 2026?

“Lamentablemente, estos son los dos proyectos más atrasados, pues requieren un número mayor de recursos; algo que también, responde a la complejidad de los procesos de importación, la dificultad para encontrar proveedores, recursos que llegaron tarde y la disponibilidad de combustible existente en el país.

“A pesar de ello, ya dejamos en Managuaco una vaquería funcionando, y en Placetas también avanzamos bastante en ese sentido. Pero para su conclusión ya pactamos con las entidades el tiempo para dejarlas listas, todo con acuerdos de implementación bien establecidos”.

De cara al futuro, ¿cómo se garantiza el mantenimiento de la tecnología implementada?

“La Unión Eléctrica y sus diferentes divisiones territoriales se han encargado de la instalación y operación de la tecnología y, harán lo propio en torno al mantenimiento de la misma con la utilización de piezas de repuesto que han sido dispuestas para ello”.

¿Cómo ha sido el proceso de evaluación?

“Al ser un proyecto financiado por la Unión Europea y coordinado por el Ministerio de Energía y Minas hemos contado con dos expertos, uno internacional y otro nacional para hacer frente al proceso de evaluación que ha sido muy riguroso.

“Ha finalizado con excelentes resultados que resaltan la capacidad de nuestra universidad para enfrentar retos como este, sortear obstáculos y buscar soluciones factibles para seguir adelante”.

El proyecto ha finalizado con excelentes resultados que resaltan la capacidad de la UNISS para enfrentar retos como este.

Para la UNISS ha sido un privilegio implementar este proyecto y un gran reto, ¿cómo lo ha vivido?

“La UNISS agradece al Ministerio de Energía y Minas la confianza depositada para hacer frente a este reto que ha sido complejo pero muy enriquecedor para nuestra casa de altos estudios.

“Nos ha dado la oportunidad de fortalecernos como institución, ampliar los conocimientos en un tema fundamental para el país, como lo son las fuentes renovables de energía; además, de establecer alianzas con otros grupos de trabajo y retroalimentarnos de ellos”.

Pero, sin lugar a dudas, la mayor satisfacción de todos los implicados en FRE local recae en la posibilidad de contar con servicio eléctrico estable para cerca de 3 000 personas que habitan en esas comunidades aisladas de Cuba, donde, además, surgieron nuevas oportunidades para el desarrollo y la superación profesional.

Tampoco debe desdeñarse la reducción de la huella de carbono entre un 30 y 40 por ciento, con emisiones de dióxido de carbono muy por debajo de la media en el continente, lo cual tiene un significativo impacto medioambiental.