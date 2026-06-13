Oficina del Conservador de Sancti Spíritus en Páginas Amarillas

Con solo un clic, los internautas pueden conocer la diversidad de labores que se realizan en la entidad

Las Páginas Amarillas son consideradas el directorio online líder en el país. (Foto: Tomada de Internet)

El micrositio de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus ya existe en las Páginas Amarillas, el directorio online líder en el país y gestado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).

De acuerdo con Sandra Hernández Hernández, directora de la referida entidad, es una plataforma más para promocionar la constante labor de su colectivo en el cuidado, protección, conservación y restauración del patrimonio material e inmaterial de la cuarta villa.

“Se muestran cuatro de sus direcciones fundamentales, donde se describe la labor que realizan y los números telefónicos para contactar —explicó a la prensa, Madeline Valdivia Rojas, especialista de Etecsa—. Acompañan los textos fotos que legitiman los encantos de la urbe como sus símbolos: el puente sobre el río Yayabo y la Iglesia Parroquial Mayor”.

Las Páginas Amarillas ya no se imprimen. Se convirtieron en un sitio web y su acceso es gratuito para generar mayor número de visitas.

“Estamos indexados en buscadores internacionales como Google y también en algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Es una plataforma digital competitiva con elevado estándar de calidad y probado alcance comercial y comunicacional. Mantenemos el directorio telefónico tanto del sector residencial como del estatal y, además sumamos ahora un servicio de publicidad para empresas o negocios, tanto del sector estatal como privado. Ofertamos diferentes opciones como banners y micrositios”, concluyó la fuente.

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus dio a conocer esta nueva opción de comunicación a propósito de los festejos de la villa por su aniversario 512.