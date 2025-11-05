Gallos inician con triunfo duelo ante Avispas

Espirituanos y santiagueros volverán a enfrentarse este jueves en el estadio José Antonio Huelga como parte de un duelo que se extenderá sin pausa hasta el domingo

En un cerrado desafío definido en díez entradas, los Gallos de Sancti Spíritus derrotaron dos carreras por una a las Avispas de Santiago de Cuba en la apertura este miércoles del duelo particular que da continuidad a la Serie Nacional de Béisbol.

Aunque los lanzadores devinieron los protagonistas principales, correspondió a Lisnel Rodríguez conectar el sencillo que remolcó la anotación decisiva para los del Yayabo ante las ofertas de Jaime Pelegrín, el cuarto de los tiradores empleados por los indómitos.

Mejor suerte corrió el dúo de monticulistas espirituanos en la jornada. José Isaías Grandales tiró ocho efectivas entradas en las que apenas soportó tres indiscutibles, uno de ellos cuadrangular del jardinero derecho Aramis Zamora.

La labor del abridor de los Gallos fue complementada por Yankiel Mauris, que logró sortear las dificultades que encontró en el noveno y el décimo para cerrar el acceso al home plate y hacerse de su cuarto éxito de la campaña.

Desde el cajón de bateo, las palmas para Rodolexis Moreno y Liuber Gallo, ambos de 5-2 en el choque y una remolcada para el primero.

Llamativa la cantidad de corredores dejados en circulación: 16 por los espirituanos y una decena por sus rivales, en un partido en el que los lanzadores yayaberos otorgaron cuatro boletos y los de Santiago, el doble.

Gallos y Avispas volverán a enfrentarse este jueves en el estadio José Antonio Huelga como parte de un duelo que se extenderá sin pausa hasta el domingo, luego de la posposición del juego del martes a causa de las secuelas del huracán Melissa en las provincias orientales, que retrasó la llegada del equipo santiaguero a predios espirituanos.