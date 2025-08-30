Gestos que marcan la diferencia (+fotos)

La Empresa Pescaspir Sancti Spíritus realizó una donación de productos del mar a la Casa de Abuelos Esperanzas de vivir, del municipio de Trinidad

Gisela Borrel Quesada, trabajadora social del centro, agradeció este tipo de ayuda para mejorar la atención a los abuelos. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

La generosidad tiene rostro y esta vez el mérito es para los trabajadores de la Empresa Pescaspir Sancti Spíritus que llegaron a la Casa de Abuelos Esperanzas de vivir, de Trinidad, para donar productos del mar y contribuir con la alimentación de los 28 ancianos que permanecen en el centro.

La industria pesquera espirituana, acostumbrada a realizar este tipo de donaciones, recaló por vez primera a la institución de salud del sureño municipio, que los recibió con gratitud compartida por los abuelos y el personal que labora allí.

Justo Bartolo Rebollido, presidente del Consejo de Ancianos, les agradeció en nombre de todos los abuelos.

Justo Bartolo Rebollido, presidente del Consejo de Ancianos, habló en nombre de sus amigos, beneficiados por esta modalidad del Programa de Atención al Adulto Mayor, que en circunstancias económicas bien complejas les garantiza una dieta balanceada, además de otros cuidados.

“Les agradecemos no solo los alimentos, sino que se acuerden de nosotros porque no siempre fuimos viejos. Los recibimos como amigos; sabemos el sacrificio y el valor de esta donación que no tiene precio. Así somos los cubanos”, expresó emocionado.

La trabajadora social, Gisela Borrell Quesada, aseguró que gracias al aporte de empresas y organismos hoy se garantiza una dieta balanceada a los adultos mayores que incluye leche, proteína, pan, arroz, granos, viandas y vegetales, al tiempo que han mejorado también las condiciones de vida en la institución. “Siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos”, dijo.

Gestos como este marcan la diferencia en un escenario bien complejo para todos. Lo reconoce Yoandri Rodríguez, director de la UEB Indupir, perteneciente a la Empresa Pescaspir Sancti Spíritus, con una producción limitada por el déficit de recursos. Sin embargo, lo que vale y mucho, es el deseo de compartir esta ayuda que permite reforzar la dieta de estos adultos mayores.

“La industria pesquera ─manifestó─ se ha caracterizado por este tipo de aporte en varias instituciones del municipio de Sancti Spíritus, como el hogar de niños sin amparo familiar y el de ancianos; pero esta vez quisimos venir a Trinidad y qué mejor lugar que este.

“La donación consistió en picadillo de una especie acuícola con excelentes propiedades nutritivas, que se entrega a otras instituciones sociales de la provincia y para las dietas médicas. Es una carne blanca y muy sana que la necesitan los adultos mayores en su dieta. Tenemos el compromiso de regresar a esta casa”.