Gran premio para Luis García Hourruitiner

Otro lauro, esta vez del Salón regional de paisajes René Rodríguez se suma en el voluminoso currículo del reconocido artista visual espirituano

Luis García es uno de los artistas espirituanos con más premios en los diferentes eventos convocados por el Consejo Nacional de las artes visuales. (Foto: Lisandra Gómez/Escambray)

Las piezas Marina I y II, bajo la firma del espirituano Luis García Hourruitiner merecieron el Gran Premio del XIV Salón regional de paisajes René Rodríguez que sesionó en Ciego de Ávila.

“Participamos una considerable cantidad de trabajos en los diferentes géneros: dibujo, grabado, pintura, fotografía. Esta vez entregué cuatro obras de mediano formato: las ganadoras y otras tituladas Carretera I y II. Son una visión de la figuración unido a la abstracción con un carácter más contemporáneo. Ahí el espectador puede dialogar con todos sus elementos: figura, color y efecto de la mancha”.

Aunque pudiera estar acostumbrado Luisito –como se le conoce, dentro y fuera de las fronteras artísticas– con noticias como esta, que también alegra a las artes visuales espirituanas, la sorpresa aún le cuelga del rostro.

“Es que hay cantidad de obras con una elevada calidad. Resulta reconfortante saber que se obtiene ese premio y, realmente me ayuda a seguir adelante. Respeto mucho a los artistas participantes y se convierte en un compromiso para seguir adelante.

De las cuatro piezas presentadas por el espirituano se alzó con el Gran premio: Marinas I y II. (Foto: Cortesía de Llella)

“Además, lo asumo como un reconocimiento a toda mi trayectoria artística, a mis investigaciones, estudios porque en el arte no se puede uno enquistar.

“Se lo dedico a mi familia, a mis padres, a Llella y a la enseñanza artística. Cuando digo enseñanza quiero decir Fidel, a quien le tenemos que dar como homenaje otras muchas buenas noticias en este año en que celebraremos su centenario”.

El Salón regional de paisaje René Rodríguez es un evento anual que busca promover el paisaje como una expresión importante dentro de las artes visuales.

Su convocatoria se dirige a creadores de Ciego de Ávila, Santi Spíritus y Camagüey. Incluye, tanto a miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, (Uneac) y la Asociación Hermanos Saíz, (AHS), así como estudiantes de las academias de artes plásticas de esas provincias.