Hallan sin vida a uno de los dos desaparecidos por crecida del Río Sagua, en Holguín

Se trata de Luis Pérez Rodríguez, de 64 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde la mañana del pasado jueves 23

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de otro ciudadano reportado como desaparecido. (Foto: Facebook)

Con gran pesar, las autoridades informaron este sábado del hallazgo sin vida de Luis Pérez Rodríguez, de 64 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde la mañana del pasado jueves 23 de octubre.

El ciudadano fue reportado en paradero desconocido durante los últimos días, lo que motivó una búsqueda por distintos organismos. Finalmente, a las 2:15 p.m. de este sábado, su cuerpo fue descubierto en la zona de la desembocadura del Río Sagua.

Ante el hallazgo, se activaron de inmediato todos los protocolos de seguridad. Al lugar se personaron fuerzas del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Revolucionaria, especialistas del Ministerio del Interior y otras autoridades locales para proceder con las diligencias correspondientes.

La lamentable noticia ya fue notificada de forma oficial a sus familiares más directos. Según el informe de las autoridades, a la familia “se le ha brindado el apoyo requerido en estas circunstancias” de duelo.

Paralelamente a este triste desenlace, las autoridades mantienen activa la búsqueda de otro ciudadano reportado como desaparecido. Se trata de Antonio Angulo Caballero, de 74 años de edad, residente en el Consejo Popular El Jobo.

Angulo Caballero se encuentra ausente de su hogar desde el pasado 22 de octubre, aproximadamente pasadas las 7:00 a.m. Cualquier información sobre su paradero puede ser de vital importancia para localizarlo. Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad en esta labor.

(Con información del perfil de Facebook de Joel Queipo)