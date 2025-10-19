Homenaje para artistas e intelectuales espirituanos (+fotos)

Más de una decena de artistas del territorio y tres agrupaciones recibieron la Distinción por la Cultura Nacional

La viceministra de sector impuso la distinción por la Cultura Nacional a los artistas e intelectuales espirituanos. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

En la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de Sancti Spíritus, se entregó la Distinción por la Cultura Nacional a una decena de personalidades del sector con una relevante trayectoria en la promoción y la creación artística; y a las agrupaciones Trío Miraflores, Coro de Clave y Banda de Conciertos de Yaguajay.

Lizette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura, impuso la medalla a los artistas e intelectuales, entre los que se destacan el escritor Ángel Martínez Niubó, la historiadora María Antonieta Jiménez Margolles y la promotora Estela Aguilar Pedrosa.

Una decena de personalidades de la cultura en la provincia fueron agasajados.

En las palabras de agradecimiento, el director artístico Carlos Sotolongo Gómez, uno de los condecorados, recordó el valioso patrimonio inmaterial que posee Sancti Spíritus. Expresó que, a pocas horas del 20 de octubre, lo enorgullece recibir esta alta distinción que reconoce su obra y la de todos a favor del desarrollo cultural.

La ceremonia se realiza un el contexto de la Jornada de la Cultura, que se dedica al centenario de Fidel y al aniversario 95 del natalicio de Armando Hart Dávalos.

Carlos Sotolongo Gómez pronunció las palabras de agradecimiento a nombre de los condecorados.

Asistieron a entrega de condecoraciones Julio Luis Jiménez López, miembro del Buró Provincial del Partido; Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial, y Yoel Perez Triana, director de Cultura en el territorio.