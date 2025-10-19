Homenaje para artistas e intelectuales espirituanos (+fotos)

En la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de Sancti Spíritus, se entregó la Distinción por la Cultura Nacional a una decena de personalidades del sector con una relevante trayectoria en la promoción y la creación artística; y a las agrupaciones Trío Miraflores, Coro de Clave y Banda de Conciertos de Yaguajay.
Lizette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura, impuso la medalla a los artistas e intelectuales, entre los que se destacan el escritor Ángel Martínez Niubó, la historiadora María Antonieta Jiménez Margolles y la promotora Estela Aguilar Pedrosa.
En las palabras de agradecimiento, el director artístico Carlos Sotolongo Gómez, uno de los condecorados, recordó el valioso patrimonio inmaterial que posee Sancti Spíritus. Expresó que, a pocas horas del 20 de octubre, lo enorgullece recibir esta alta distinción que reconoce su obra y la de todos a favor del desarrollo cultural.
La ceremonia se realiza un el contexto de la Jornada de la Cultura, que se dedica al centenario de Fidel y al aniversario 95 del natalicio de Armando Hart Dávalos.
Asistieron a entrega de condecoraciones Julio Luis Jiménez López, miembro del Buró Provincial del Partido; Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial, y Yoel Perez Triana, director de Cultura en el territorio.
