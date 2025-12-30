Honduras: Magistrado considera nula eventual declaratoria electoral

“Mientras no se cuenten todas las actas no es válida esa declaratoria”, acentuó el representante del gobernante Partido Libertad y Refundación ante el Consejo Nacional Electoral, quien recordó que hay más de cuatro mil juntas receptoras de votos pendientes de escrutinio especial

Marlon Ochoa, representante del gobernante Partido Libertad y Refundación ante el Consejo Nacional Electoral. (Foto: PL)

El magistrado electoral Marlon Ochoa denunció este martes que los proyectados resultados finales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras carecen de validez legal, al omitir la totalidad del escrutinio y cientos de impugnaciones.

En conferencia de prensa, Ochoa, representante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusó a sus colegas del bipartidismo -partidos Nacional y Liberal- en el ente de manipular todo el proceso plebiscitario.

“En Honduras es una tradición de la derecha robar elecciones”, arremetió el consejero oficialista, a horas de que sus compañeras en el CNE Ana Hall (liberal) y Cossette López (nacionalista) emitan la declaratoria oficial de unos comicios marcados por múltiples acusaciones de fraude.

El árbitro electoral tiene hasta la medianoche para divulgar los resultados definitivos, pero Ochoa advirtió que, de promulgarse esa resolución, sería espuria por no contabilizar todas las actas con inconsistencias reclamadas y las objeciones presentadas por varios partidos en liza.

“Mientras no se cuenten todas las actas no es válida esa declaratoria”, acentuó el funcionario, quien recordó que hay más de cuatro mil juntas receptoras de votos pendientes de escrutinio especial en todos los niveles electivos (presidencial, municipalidades y diputaciones).

A su juicio, una vez más desde los despachos que representan a los derechistas partidos Nacional y Liberal se pretende usurpar la voluntad popular, lo cual es una manipulación “descarada” de este proceso electoral, remarcó.

En esa línea, el magistrado de la formación progresista afirmó que en este país centroamericano son los pactos de las cúpulas económicas y políticas del bipartidismo las que deciden quién entra al Congreso Nacional (Parlamento).

Ochoa insistió en que lo acontecido antes, durante y después de las elecciones es un pacto de corrupción electoral, orquestado -enfatizó- por unas consejeras que se sienten arropadas por el manto de la impunidad de la injerencia extranjera.

Aludió a la inédita intervención en las elecciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con su explícito respaldo al candidato nacionalista, Nasry Asfura, proclamado presidente electo el pasado 24 de diciembre con el rechazo del consejero del oficialismo.

Durante su comparecencia, Ochoa lamentó que los impuestos del pueblo hondureño se inviertan en unas elecciones de “tan baja calidad”, en referencia a los cuatro mil millones de lempiras (unos 154 millones de dólares) destinados a las primarias de marzo y las generales de hace un mes.

Prácticamente, ya es mejor que pongan el presidente elegido por un tuit (actual red social X) de Trump, ironizó.

Rememoró que la declaratoria en el nivel presidencial se realizó sin contar 306 urnas con una carga electoral de 132 mil votantes, es decir, cinco veces la diferencia entre Asfura y el también aspirante liberal, Salvador Nasralla, quien quedó segundo por un margen de apenas 26 mil sufragios.

Esta es una evidencia más de la enorme manipulación, sentenció.