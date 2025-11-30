Hong Kong: incendio deja 146 fallecidos y es el peor siniestro en décadas

Este siniestro se configura como el más letal ocurrido en la ciudad en décadas, y las tareas de rescate y recuperación se mantienen activas por quinto día consecutivo

Complejo Wang Fuk Court, escenario del incendio más letal en Hong Kong en décadas. (Foto: TeleSUR)

De acuerdo con el más reciente reporte oficial divulgado este domingo por las autoridades de Hong Kong, la tragedia ocasionada por el incendio del pasado miércoles en el complejo de viviendas Wang Fuk Court ha cobrado la vida de 146 personas, mientras que 79 resultaron heridas. Este siniestro se configura como el más letal ocurrido en la ciudad en décadas, y las tareas de rescate y recuperación se mantienen activas por quinto día consecutivo.

El proceso de búsqueda ha finalizado en cuatro de los siete bloques residenciales impactados, y los equipos de especialistas progresan en los tres restantes.

En la actualidad, 54 de los cuerpos recuperados aún no han podido ser identificados. Asimismo, aproximadamente un centenar de casos permanecen abiertos, ya sea por la complejidad de localizar a personas que denuncien desaparecidos o por la carencia de datos precisos aportados por los familiares.

Cheng Ka-chun, jefe de la Unidad de Identificación de Víctimas de Catástrofes (DVIU), explicó que los fallecidos fueron localizados en el interior de los apartamentos, así como en pasillos, escaleras y hasta en las azoteas. Las condiciones para el trabajo de los equipos son sumamente difíciles; la falta de electricidad en numerosas áreas fuerza a los rescatistas a operar con iluminación artificial mediante linternas y lámparas frontales, incluso en pleno día.

Por su parte, la superintendente jefe Karen Tsang, quien dirige la unidad de investigación de víctimas, confirmó que durante este domingo se localizaron 30 cuerpos adicionales y alertó: “anticipamos hallar más” en las próximas horas, un indicio de que el número total de decesos continuará incrementándose.

El incendio se inició el miércoles a las 14:51 hora local (06:51 GMT) y en pocos minutos escaló al nivel 5, que representa la alerta máxima dentro del sistema de emergencias de Hong Kong. En un lapso de apenas cuatro horas, el fuego se extendió a siete de los ocho bloques que conforman el complejo residencial.

Según declaraciones de Fay Siu Sin-man, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Laborales, cinco de los fallecidos eran obreros que realizaban labores de renovación. La presencia de andamios de bambú en combinación con materiales altamente inflamables habría facilitado la veloz propagación de las llamas.

Como muestra de luto oficial, este domingo se decretó en Hong Kong que las banderas nacional y de la Región Administrativa Especial ondeen a media asta en todas las edificaciones públicas, medida que se extenderá hasta el día lunes. Miles de ciudadanos han acudido a rendir homenaje, depositando flores, encendiendo velas y dejando mensajes de pésame tanto en el lugar de la tragedia como en altares improvisados en varios sitios del centro financiero.

La Policía ha mantenido operativa desde el primer día una unidad especializada en la atención a las víctimas, compuesta por más de 50 agentes que gestionan una línea telefónica disponible las 24 horas.

Cada oficial atiende decenas e incluso centenares de llamadas al día en turnos que superan las 12 horas, dedicándose a la verificación de información y, en un gran número de ocasiones, a notificar a las familias la confirmación del fallecimiento de sus seres queridos.

(Tomado de TeleSur)