Incendio en termoeléctrica de Santiago de Cuba afectó emplazamiento de motores fuel

El siniestro ocurrió en la sala de máquinas de motores fuel del bloque térmico, por lo que no resultó afectada la central en su conjunto.

El incendio ocurrió en el emplazamiento de motores fuel de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo. (Foto: PL)

Fuerzas del Ministerio del Interior de Cuba lograron extinguir este domingo un incendio ocurrido en el emplazamiento de motores fuel de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo, conocida como “Renté”, en la provincia de Santiago de Cuba.

Así lo informó el primer ministro Manuel Marrero en la red social X, plataforma en la que precisó que no se reportan lesionados y que se investigan las causas del siniestro.

“Hemos estado en contacto directo con las autoridades de la provincia, presentes en el lugar desde el primer momento”, acotó.

Por su parte, el director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, explicó que el siniestro ocurrió en la sala de máquinas de motores fuel del bloque térmico, por lo que no resultó afectada la central en su conjunto.

Asimismo, señaló que no hubo afectaciones en los tanques de combustible.

Cuba atraviesa una compleja situación electroenergética, agravada por el envejecimiento de la infraestructura, los mantenimientos postergados y la falta de financiamiento para realizar intervenciones capitales en los bloques generadores.