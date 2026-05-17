El campesino no puede conformarse nunca con lo que hace

Asegura el productor espirituano Félix Álvarez Jiménez, primer anapista de la provincia en merecer el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba con motivo de las celebraciones por el Día del Campesino

«Mi objetivo toda la vida ha sido producir», confiesa Álvarez.

«He dedicado toda mi vida al campo, no ha existido obstáculo que me impida producir», asegura el campesino espirituano Félix Álvarez Jiménez, quien acaba de merecer el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Desde su niñez ha vivido y trabajado en el campo, donde ha incursionado en diversidad de plantaciones con envidiables resultados.

«Nunca he tenido miedo a enfrentarme a nuevos cultivos, siempre busco alternativas para sembrar y mejorar el rendimiento; por eso me atreví y fui el primero en Sancti Spíritus en sembrar tabaco tapado», precisa Félix.

Asegura también que dedica amplias jornadas a mejorar el rendimiento de sus semillas, de conjunto con las empresas que desarrollan este rubro.

Mucho agradecen sus experiencias los demás productores de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Niceto Pérez, de Cabaiguán, pues Félix no duda en compartir las mejores prácticas que tienen lugar en su finca y, como él mismo confiesa, a veces los alumnos superan al maestro.

«A mi familia le transmití, siempre, el amor por el campo y la he enseñado a sembrar y trabajar la tierra. Me siento muy orgulloso de que ya mis nietos estén en el surco conmigo. Eso es lo que nos gusta, lo llevamos en la sangre», asevera emocionado.

Sobre su ejemplo extraordinario, Eidy Díaz Fernández, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Sancti Spíritus, apunta: «Para la organización es una fortaleza contar con la experiencia de personas como Félix, entusiastas, sin miedo a lanzarse a la tierra y con un compromiso inquebrantable con la producción».

Tales méritos avalan el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, una de las más altas distinciones que entrega a sus hijos el país.

Sobre ello, Félix sentencia con su proverbial sencillez: «Mi objetivo ha sido toda la vida producir, nunca he pensado en reconocimientos; es algo que me compromete a seguir luchando en el surco y a trabajar más porque el campesino no puede conformarse nunca con lo que hace, siempre tiene que buscar más».