India envía ayuda a Cuba y Jamaica para recuperación tras el paso de Melissa

La ayuda humanitaria partió este martes de Nueva Delhi. (Foto: PL)

El canciller Subrahmanyan Jaishankar informó el envío este 4 de noviembre a Cuba y Jamaica de ayuda humanitaria para casos de desastre que contribuirá a la recuperación por el paso del potente huracán Melissa.

El cargamento, de 20 toneladas para cada país, partió este martes de Nueva Delhi e incluye artículos de apoyo para la rehabilitación y de primera necesidad, alimentos, medicamentos, equipo médico, generadores eléctricos, kits de higiene, entre otros, de acuerdo con una publicación en X del ministro de Asuntos Exteriores.

El jefe de la diplomacia india subrayó que la nación surasiática se solidariza con sus socios del Sur Global ante los desastres naturales y les brindará asistencia en la recuperación y reconstrucción.

A lo largo de los años, India siempre ha apoyado a Cuba con ayuda humanitaria tras el impacto de huracanes o terremotos.

La ayuda para Cuba llegará en días previos a la visita de Pabitra Margherita, ministro indio de Estado de Asuntos Exteriores y Textiles, como parte de una gira que incluye Bolivia y Ecuador.

En Cuba, Margherita abordará el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, incluyendo los ámbitos de la salud y la medicina, la infraestructura pública digital y el desarrollo de capacidades.