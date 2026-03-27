Brigada médica retorna a Cuba tras decisión de Jamaica de cesar la cooperación (+fotos)

Fueron recibidos por el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz; el jefe del departamento de Atención al Sector Social, Rolando Yero Travieso; el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, así como otros dirigentes del sector de la salud

Arriba a Cuba brigada de colaboradores que laboraba en Jamaica. (Fotos: ACN)

El segundo grupo de integrantes de la brigada médica cubana en Jamaica -el primero llegó por Santiago de Cuba, horas antes- arribó este jueves a La Habana por el Aeropuerto Internacional José Martí, luego de que el gobierno de la nación caribeña decidiera rescindir el acuerdo de cooperación sanitaria bilateral, en una acción producto de las presiones de Estados Unidos.

Allí fueron recibidos por el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz; el jefe del departamento de Atención al Sector Social, Rolando Yero Travieso; el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, así como otros dirigentes del sector de la salud, en medio de una decisión gubernamental que, según denunció la Cancillería cubana, interrumpe décadas de colaboración fructífera.

La viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, en las palabras de bienvenida expresó: “Los humildes no olvidarán que fueron ustedes los primeros en llegar a lugares donde nunca antes un médico llegó”.

Añadió que con esta decisión se priva de servicios básicos de salud a un pueblo al que nos unen lazos de amistad.

En fechas recientes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que el pasado 4 de marzo la Cancillería de Jamaica comunicó a la Embajada cubana en ese país la decisión unilateral de su gobierno de poner fin al acuerdo de cooperación en materia de salud. Ante este paso, Cuba decidió proceder al regreso de los 277 profesionales que integraban la brigada en la actualidad.

La labor de Cuba en Jamaica es un ejemplo elocuente de cooperación genuina. Solo durante los últimos 30 años, más de 4 700 colaboradores cubanos han prestado asistencia médica en la isla caribeña. Los resultados históricos de esta colaboración hablan por sí mismos:

Más de 8 176 000 pacientes atendidos.

74 302 intervenciones quirúrgicas realizadas.

7 170 partos atendidos.

Más de 90 000 vidas salvadas.