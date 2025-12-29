Infografía: Así se liberaron los pueblos y ciudades de Sancti Spíritus en diciembre de 1958

En una intensa ofensiva durante los últimos meses de 1958 fueron liberados de la tiranía batistiana los principales pueblos y ciudades de Sancti Spíritus

Tras la liberación por fuerzas rebeldes, el pueblo celebra en las calles. (Foto: Perfecto Romero)