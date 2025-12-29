Infografía: Así se liberaron los pueblos y ciudades de Sancti Spíritus en diciembre de 1958

Poblados liberados:
- Venegas. El 31 de octubre, por Camilo.
- Iguará. El 15 de diciembre.
- Mapos. El 15 de diciembre, por Armando Acosta.
- Tunas de Zaza. El 16 de diciembre.
- Taguasco. El 17 de diciembre, por Máximo Sánchez, por orientación de Armando Acosta.
- Meneses. El 17 de diciembre.
- Zaza. El 17 de diciembre.
- Fomento. El 18 de diciembre.
- Natividad. El 18 de diciembre.
- Mayajigua. El 20 de diciembre.
- Banao. El 20 de diciembre.
- Guasimal. El 20 de diciembre.
- Guayos. El 21 de diciembre.
- Cabaiguán. El 22 de diciembre, por el Che.
- Sancti Spíritus. El 23 de diciembre, por Armando Acosta y tropas del Directorio Revolucionario 13 de Marzo.
- Trinidad. El 30 de diciembre.
- Yaguajay. El 31 de diciembre.
- Jatibonico. El 2 de enero.
