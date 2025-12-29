Infografía: Así se liberaron los pueblos y ciudades de Sancti Spíritus en diciembre de 1958

En una intensa ofensiva durante los últimos meses de 1958 fueron liberados de la tiranía batistiana los principales pueblos y ciudades de Sancti Spíritus

Yamilet Trelles

29 diciembre, 2025 - 4:25am

Tras la liberación por fuerzas rebeldes, el pueblo celebra en las calles. (Foto: Perfecto Romero)

Poblados liberados:

  1. Venegas. El 31 de octubre, por Camilo.
  2. Iguará. El 15 de diciembre.
  3. Mapos. El 15 de diciembre, por Armando Acosta.
  4. Tunas de Zaza. El 16 de diciembre.
  5. Taguasco. El 17 de diciembre, por Máximo Sánchez, por orientación de Armando Acosta.
  6. Meneses. El 17 de diciembre.
  7. Zaza. El 17 de diciembre.
  8. Fomento. El 18 de diciembre.
  9. Natividad. El 18 de diciembre.
  10. Mayajigua. El 20 de diciembre.
  11. Banao. El 20 de diciembre.
  12. Guasimal. El 20 de diciembre.
  13. Guayos. El 21 de diciembre.
  14. Cabaiguán. El 22 de diciembre, por el Che.
  15. Sancti Spíritus. El 23 de diciembre, por Armando Acosta y tropas del Directorio Revolucionario 13 de Marzo.
  16. Trinidad. El 30 de diciembre.
  17. Yaguajay. El 31 de diciembre.
  18. Jatibonico. El 2 de enero.

RELACIONADO CON:

Yamilet Trelles

Texto de Yamilet Trelles

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025