Informan sobre cadáver hallado en línea férrea en Santiago de Cuba

La Unión de Ferrocarriles de Cuba informó sobre el reciente hallazgo del cadáver de una persona en un tramo de la línea férrea en Santiago de Cuba

Imagen genérica. Foto: Naturaleza Secreta.

En un comunicado divulgado este martes, la Unión de Ferrocarriles de Cuba informó que continúan las investigaciones luego de que este domingo fuera hallado el cadáver de una persona en un tramo de la línea férrea en Santiago de Cuba.

El reporte, publicado en la página de Ferrocarriles de Cuba en Facebook, señala que la investigación preliminar de las autoridades indica que el fallecimiento no fue causado por un accidente ferroviario.

“Las investigaciones confirman que el individuo no fue impactado por un tren”, precisó.

Explicó que el tramo donde apareció el cuerpo solo es utilizado por los trenes nacionales para maniobras de inversión de coches y que durante la noche anterior al hallazgo no circuló ningún convoy por la zona.

“Las autoridades competentes continúan con las pesquisas correspondientes para esclarecer el hecho. Mantendremos informada a la población mediante nuestros canales oficiales”, dijo Ferrocarriles de Cuba.