Jornada de jueves con una afectación de 1 160 MW en el horario pico, anuncia la UNE

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1311 MW a las 18:10 horas. Afectados además 414 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.
La producción de energía de los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1846 MWh, con 420 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.
Estado actual del SEN
La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1720 MW y la demanda 2100 MW con 380 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 500 MW.
Principales incidencias
- Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.
- Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
- Limitaciones en la generación térmica: 653 MW fuera de servicio.
- Problemas por falta de combustible
- 60 centrales de generación distribuida con 519 MW.
- 131 MW indisponibles por falta de lubricante.
- Total de MW afectados por esta causa: 650 MW.
Pronóstico para el horario pico
Para el pico se estima la entrada de 40 MW de motores que se encuentran fuera por combustible.
Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1760 MW y una demanda máxima de 2850 MW, para un déficit de 1090 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1160 MW en este horario.
(Tomado de la UNE-MINEM)
La solución a todos nuestros problemas estaría cerca si todos nos lo propusiéramos pero cada vez se ve más lejos,a buen entendedor
Igualmente igual que siempre, oscuros y apagados.
Eso no cambia.
entendemos la situación pero favor de dar un plan de los horarios que se estaremos con electricidad y cuando no tendremos electricidad
al menos podrían informar que tiempo de electricidad tendremos disponible y cuando no, es decir cuantas horas de corriente. Un plan para saber en que momento y en que horario estaremos con electricidad y cuando no tendremos electricidad
Estoy plenamente de acuerdo con usted,estamos totalmente desinformados y cuando ponen una incidencia es una sola vez y no coincide con la realidad,la persona que está en Telegram,creo que no está capacitado para esa función, a veces los mismos circuitos ponen se afectan . Además,no sé qué pasa en esta provincia haya los MW de déficit que sea que nos dan las mismas horas de apagón y alumbron,mejora el sistema y algunos circuitos de esta provincia no tienen percepción de mejoría.
Nunca hay corriente en el horario de la tarde noche este parte es una gran mentira es imposible que con temperaturas bajas haya 3000 mw de déficit
Tienes razón, en invierno nunca hubo 3 000 MW de déficit, a no ser cuando se cayó el SEN que no había energía en todo el país; Ud se refiere a máxima demanda, que es otra cosa, con respecto a ello dicen en la TV que se debe a la coincidencia de cargas cuando es muy alto el déficit de generación, y explican en que consiste y porque ocurre; ademas eso ocurre en el horario pico de la noche fundamentalmente. Lo que si me parece que tiene mucho que ver es la situación con la generación eléctrica a nivel de país y sobre todo en la región centro-oriental.
Bueno, según lo publicado hoy, si se suma la cantidad de MW dejados de producir por las termoeléctricas que están fuera por rotura y mantenimiento (incluyendo la 2 de Felton), son casi 900 MW, más los 640 MW dejados de producir por falta de combustibles y lubricantes en la generación distribuida, más los 350 MW lo que se deja de producir por limitaciones en la generación térmica, hace un gran total de 1 890 MW dejados de generar. Si a eso se le agrega que, de las 9 o 10 unidades de generación térmica de la región centro—oriental (es decir de Cienfuegos a Guantánamo) 6 están fuera de servicio por una u otra razón, de ellas 3 de las 4 con mayor capacidad de generación de esta zona (los bloque 3 y 4 de Cienfuegos de 158 MW cada uno y el bloque 2 Felton con 250 MW), entonces se entiende que la región centro-oriental tiene un déficit eléctrico grande; si a lo anterior agregamos que las líneas de trasmisión de occidente a oriente tiene una limitada capacidad de trasmisión de energía de una región a otra lo que incide también en que nuestra región tenga un déficit mayor que el de la occidental. Lo de la Habana es otro cosa, digo yo.
Por supuesto la habana a gastar en conciertos, salas de teatro y cabarets y demas para que se diviertan y nosostros aqui bien aguantando para que ellos vivan sabroso.
Urra encontré un comentario joven es del 17 de Mayo de 2025 , Que viva la redacción de Escambay y todos sus colaboradores, Un abrazo a todos
Lo peor de los apagones es saber que otros,con falsas justificaciones disfruten de lo que a ti te quitan y peor aun es que las autoridades hagan silencio complice y todo siga igual y nos llaman a la uniad cuando nos dividen entre pstricios y plebeyos en el acceso al servicio electricos que todos pagamos
Alguien podría explicar la situación actual?? Para estar mejor preparados.
Que son Mas horas.
José Luis no pierdas la FE
Si de algo estoy seguro es que el dia de hoy estara mejor que manana
Le ronca el mango tener q leer estos artículos. «SEN opera de forma estable», cuando existe un déficit de 1168 MW en el horario de máxima demanda. No me viene a la mente qué deficit pudiera tener el SEN cuando opera de forma inestable. Q falta de respeto al sentido común y a la inteligencia de los lectores de esta página.
Le tocará un poco de corriente a Yaguajay????? Ya aquí es mucho con demasiado….
Señora así como usted está, está todo el país menos la Habana
Avanzando a pasos agigantados