Aunque cinco atletas de Sancti Spíritus se incluían en la preselección, ninguno de ellos fue elegido para integrar la nómina del equipo que representará a Cuba del 13 al 22 de noviembre venideros en la Copa América de Béisbol 2025, a disputarse en Panamá. Escambray abre espacio a la polémica en torno a un asunto que ha caldeado el escenario deportivo local.
La columna del navegante: ¿Por qué ningún atleta espirituano figura en el equipo Cuba a la Copa América de Béisbol 2025?
Escambray abre espacio a la polémica en torno a un asunto que viene generando las más enconadas opiniones
No es la primera vez que los directivos del béisbol no son serios en el momento de elaborar el equipo CUBA ,siempre dejan figurar con rendimiento extraordinario, experiencia entregados al béisbol con el sueño de integrar el equipo ,sucedió con Cepeda cuando el clásico mundial, ahora se repite con los equipos de S.spiritus y las Tunas ,creando el descontento y afentandolos sicológicamente, Germán Mesa explicó que el equipo se hizo teniéndo en cuenta los jugadores sean versátiles juegue varias posiciones tendencias del béisbol moderno .y me pregunto el rendimiento no cuenta,? Creo que eso es una justificación para tapar lo mal hecho.
ES UN DESASTRE LO SELECCIONADO PARA LA COPA NO HAY ESPIRITUANOS, NI TUNEROS CAMPEONES NACIONALES DEJARON A DRAKE GUANTE DE ORO EN LIGA MEXICANA, BLANCO MEJOR CENTER FIELD DE CUBA EL ÚNICO QUE PONE LA BOLA EN HOME DE AIRE, A SAMON POR LA EDAD? QUE FALTA DE RESPETO, DENNYS LAZA?, ALGUNOS PITCHERS DESTACADOS, DESPAIGNE DICE GERMAN NO POR NÚMEROS SINO POR LIDER Y OCUPÓ UN LUGAR PARA OTRO PELOTERO LLEVALO COMO ASESOR DE BATEO PERO NADIE KIERE DEJAR EL TUBO DE ALUMINIO, LA COSA NO ESTÁ RN GERMAN NI EN LOS ATLETAS ESTA EN LOS QUE DIRIGEN LA PELOTA QUE NO SABEN DE PELOTA DON BUROCRATAS NO TIENEN HISTORIA DEPORTIVA ALGUNA SI ACASO MISIÓN EN VENEZUELA PERO HISTORIA BEISBOLERA? QUE HAN HECHO? Y LOS QUE SABEN SENTADOS EN CASA, GLORIAS CON EXPERIENCIA COMO MANAGER Y CON ÉXITOS..EL PROBLEMA ES EL INDER QUE NO ES EL INDER DE ANTES Y TIENEN METIDO EN LA CABEZA QUE UN JUGADOR DEDPUES DE 35 AÑOS NO SIRVE……
Basado en este comentario del periódico Escambray, yo me pregunto: ¿si el equipo de Sancti Spiritus no tiene un solo jugador con la suficiente calidad que exige el equipo que nos representara como país en la Copa América de Béisbol 2025, que motivaciones puede tener la afición espirituana para pensar que el equipo espirituano pueda tener un desempeño suficiente para clasificar y pasar a la segunda fase y mucho menos para estar dentro los finalistas?, yo sinceramente no me creo que podamos ocupar un lugar destacado en la actual serie nacional y si mi análisis es incompleto o insuficiente en argumentos para pensar así, ruego que me lo aclaren los mas eruditos en temas del beisbol y créanme que se lo gradeceré porque yo soy y seré siempre devoto del equipo de mi provincia natal. .