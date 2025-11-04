La columna del navegante: ¿Por qué ningún atleta espirituano figura en el equipo Cuba a la Copa América de Béisbol 2025?

Los espirituanos ostentan estadísticas como para figurar en el equipo. (Foto: Oscar Alfonso/ ACN)

Aunque cinco atletas de Sancti Spíritus se incluían en la preselección, ninguno de ellos fue elegido para integrar la nómina del equipo que representará a Cuba del 13 al 22 de noviembre venideros en la Copa América de Béisbol 2025, a disputarse en Panamá. Escambray abre espacio a la polémica en torno a un asunto que ha caldeado el escenario deportivo local.