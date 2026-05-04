La IV Liga Élite en la esquina caliente de Escambray

Con el hit número 2 600 de Frederich Cepeda en torneos nacionales desde el mismísimo primer encuentro, la IV Liga Élite del Béisbol Cubano entró el pasado 2 de mayo con el pie derecho, luego de varias semanas de preparación y no pocas polémicas.
Escambray abre espacio a las opiniones de sus audiencias en torno a un campeonato que, incluso en las más complejas circunstancias, intenta mantener con vida al principal pasatiempo de los cubanos.
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