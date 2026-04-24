Frederich Cepeda a un jit de ser el primero con 2600 en torneos cubanos de béisbol

Como refuerzo en la nómina de los Huracanes de Mayabeque para la Liga Élite, Cepeda tendrá la oportunidad de enriquecer un currículo individual que clasifica entre los mejores de todos los tiempos en el béisbol cubano

La Liga servirá igualmente para que el Gallo mayor se afiance como el máximo impulsador, lista que encabeza con 1526 remolques. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Pese a polémicas y criterios encontrados sobre si debería realizarse o no en un escenario económico tan complejo, desde la jornada inaugural, el dos de mayo, la IV Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC) podría reverenciar al legendario Frederich Cepeda como el primer jugador con 2600 jits en los campeonatos nacionales.

Con 27 temporadas, el espirituano fue convocado ahora para reforzar la nómina de los Huracanes de Mayabeque, oportunidad que le permitirá seguir enriqueciendo un currículo individual que clasifica entre los mejores de todos los tiempos en el béisbol cubano.

El Gallo mayor concluyó la pasada Serie Nacional con 2599 imparables, según los archivos del estadístico Benigno Daquinta, y resulta curioso que su escolta en ese escalafón, Yordanis Samón (2567), vestirá su mismo uniforme en el inminente certamen.

La convocatoria de ambos jugadores para blindar al elenco comandado por Osmel Cordero servirá igualmente para poner en el mismo banco a los ocupantes del uno-dos en el listado de los máximos productores de tubeyes.

Cepeda va delante con 502 dobletes, pero el trotamundos Samón, con 23 campañas jugadas, suma 494 y salvo una situación imprevista arribará al medio millar en la LEBC, para sostener un dual meet por el liderazgo histórico de esas conexiones que contribuye a salvar el espectáculo del torneo.

El espirituano está a solo 17 carreras anotadas de 1600, cifra únicamente lograda por el habanero Enrique Díaz (1638) durante 26 campañas beisboleras sobre el diamante beisbolero.

La Liga servirá igualmente para que el Gallo mayor se afiance como el máximo impulsador, lista que encabeza con 1526 remolques, por encima del retirado Kindelán (1511), pero con Samón cerca, tras empujar 1463 hombres para la goma.

Daquinta sugiere además seguir de vista a los hermanos tuneros Alarcón, pues Yordanis ha impulsado a 987 corredores en 23 temporadas y debe ser el número 34 en Cuba con mil empujadas, mientras Yosvani podría convertirse en el bateador 37 con tres centenares de dobletes si conecta 13 en la justa.

De ser llamado en algún momento, el granmense Osvaldo Abreu, cuya ausencia entre los elegidos resultó sorpresiva para muchos, podría ingresar en el club de los mil incogibles, para lo cual necesita solo seis.

Entre los lanzadores lo más significativo en términos de números redondos lo aportaría el artemiseño José Ángel García, quien no solo seguirá superando su propia marca en juegos salvados cada vez que sume un tapón a los 332 logrados, sino que con un ponche más llegará a 1300.

También alerta el estadístico que el espirituano Yanielquis Duardo, incorporado al bullpen de los Cocodrilos de Matanzas para la LEBC, está a solo tres rescates del centenar, sexto relevista de todos los tiempos con esa cantidad de salvamentos en Cuba.