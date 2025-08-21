La Federación siempre será mi casa (+fotos)

Así lo asegura Belquis Díaz Jiménez, quien trabajó más de veinte años de forma profesional en la Federación de Mujeres Cubanas, organización de la que llegó a ser secretaria general en Sancti Spíritus y de la que no cree poder desprenderse nunca

Belquis el honor de participar en el último congreso de la Federación presidido por Vilma. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

“La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) me hizo mejor persona y me transformó en una mujer mucho más sensible y capaz, porque es una organización donde priman el amor y el compromiso, siempre en pro de apoyar y proteger a todas las féminas en Cuba”, confiesa Belquis Díaz Jiménez, quien dedicó más de veinte años a la FMC en Sancti Spíritus de forma profesional.

Su primer contacto con la FMC lo tuvo a los 14 años, como cualquier otra joven de esa edad en Cuba, pero una vez integrada a las filas de la organización, Belquis se destacó por su activismo y colaboración con todas las tareas que eran asignadas al bloque al que ella pertenecía. Quizá, por ese motivo, y solo unos años después, fue escogida para ser la secretaria del mismo.

“Ese momento fue muy especial e importante para mi formación profesional dentro de la Federación, pues tuve la oportunidad de compartir con mujeres maravillosas que allí trabajaban, quienes con su experiencia me formaron y contribuyeron de manera indispensable a mi crecimiento dentro de la organización”, asegura.

“Creo fundamental que se continúe preparando a la juventud para asumir tareas dentro de la organización”, afirma Belquis.

Luego, después de destacarse en múltiples tareas, pasó a ser instructora; y más tarde asumió el cargo de secretaria general de la FMC en Cabaiguán, una nueva responsabilidad donde se destacó por su constante activismo, y su trabajo le valió que fuese escogida para integrar el secretariado provincial de la organización en Sancti Spíritus.

Por ello, no es de extrañar que en el 2009 asumiera la responsabilidad de convertirse en la secretaria general de la FMC de la provincia.

“No me asustó nunca la tarea, pero siempre fui muy consciente de las responsabilidades que asumí con el cargo, además de la profunda significación que la Federación tiene para las mujeres cubanas”, confirma.

Los proyectos vinculados a la prevención y atención social eran los que Belquis más disfrutaba, además de aquellos enfocados en la igualdad entre mujeres y hombres, la protección a las familias, la niñez y la juventud cubanas.

Lo que, sin lugar a duda, motivó su interés e intenso trabajo en el Programa de Adelanto para la Mujer, que lo vio nacer y lo considera fundamental para la sociedad cubana actual, además del Código de las Familias, en el que tuvo el privilegio de estar estrechamente vinculada a él desde su gestación hasta su posterior aprobación.

En 2019 Sancti Spíritus resultó entre las provincias destacadas en el país. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

También Belquis tomó parte activa de cuatro congresos de la FMC, donde representó con dignidad el sentir de las espirituanas; además de varios eventos internacionales, en los que supo poner muy alto el nombre de la mujer cubana.

“Tuve el honor de participar en el último congreso de la Federación presidido por Vilma. Es una experiencia que nunca olvidaré, me enorgullezco mucho de ello y ahora puedo ver la continuidad de su obra en otras mujeres”, puntualiza.

En junio de 2022, luego de más de veinte años de entrega a la FMC, Belquis concluyó sus funciones como secretaria general de esa organización en la provincia. Fue un momento muy especial para ella y su familia, pues le entregaron múltiples reconocimientos por la labor realizada.

Y, aunque actualmente se desempeña como secretaria en el Gobierno Provincial del Poder Popular, no cree poder alejarse de una organización que le aportó tanto en lo personal y profesional.

“La FMC es mi casa, mi familia y mi escuela, de donde nunca creo poder alejarme, por ello continúo apoyando y colaborando con una organización que tiene principios tan firmes y nobles”, precisa emocionada.

También asegura que “ver todos los días la fortaleza, dedicación, resiliencia y valentía de las mujeres cubanas es un impulso enorme para quienes trabajamos en pro de su empoderamiento, apoyo y protección”.

Durante su trayectoria en la FMC, Belquis recibió varios reconocimientos, pero atesora como uno de los más especiales la Distinción 23 de Agosto, quizá porque esa fecha es muy significativa para la Federación, que cada año celebra ese día un nuevo aniversario.

En el cargo de secretaria en el Gobierno Provincial del Poder Popular de Sancti Spíritus, Belquis mantiene el contacto directo con el pueblo como lo hizo en la FMC.

Concretamente, este año son 65 velas las que sopla la FMC, y ante este nuevo cumpleaños Belquis reafirma: “Seguimos siendo una organización auténtica, unitaria, genuina y comprometida, que ha sido artífice de grandes logros para las féminas en Cuba, un país donde las mujeres somos una fuerza imprescindible y decisiva, porque, sencillamente, las mujeres somos vencedoras de imposibles”.