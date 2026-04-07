Mujeres espirituanas denuncian impacto del bloqueo en la vida cotidiana (+fotos)

Las espirituanas reafirmaron su compromiso con la resistencia creativa y la defensa de la soberanía nacional

En la capital provincial las mujeres se congregaron en el Monumento a los Mártires. (Fotos: Facebook)

Con un mensaje claro y contundente, cientos de mujeres de Sancti Spíritus alzaron sus voces para rechazar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, una política que califican como el principal obstáculo para el desarrollo de la isla y el bienestar de las familias cubanas.

Presidida por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, la concentración en la capital yayabera rindió tributo a la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas Vilma Espín Guillois en el aniversario 96 de su natalicio y exigió el fin del bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump.

En el encuentro, que tuvo sus réplicas en todos los municipios espirituanos, mujeres de diversos sectores —amas de casa, profesionales, trabajadoras y estudiantes— condenaron esta medida unilateral que afecta directamente su día a día. Desde la dificultad para acceder a medicamentos, insumos y alimentos, hasta las limitaciones en el transporte y el suministro eléctrico, las féminas coincidieron en que el bloqueo golpea con mayor crudeza a quienes sostienen los hogares y cuidan de los más vulnerables.

A pesar de las dificultades, las espirituanas reafirmaron su compromiso con la resistencia creativa y la defensa de la soberanía nacional.

El reclamo de las espirituanas se suma a la creciente condena internacional contra el bloqueo, rechazado cada año por abrumadora mayoría en la Asamblea General de la Organización de Nacionales Unidas. Porque alzar la voz, para ellas, es también un acto de esperanza y dignidad.