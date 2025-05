La sequía obliga a reducir los horarios de bombeo de agua en Sancti Spíritus

La Planta Potabilizadora Yayabo se encuentra funcionando a menos de la mitad de su capacidad debido a la creciente sequía.

La Planta Potabilizadora Yayabo, encargada de suministrar agua hacia la cabecera provincial, se encuentra funcionando a menos de la mitad de su capacidad debido a la creciente sequía que enfrenta el territorio espirituano. Las zonas centro y sur del municipio de Sancti Spíritus resultan las más afectadas y representan el 42 por ciento de la población de la ciudad.

«La planta de forma normal bombea 283 litros por segundo durante las 24 horas, pero debido a la sequía se deteriora y los equipos de bombeo comienzan a aspirar aire de la fuente, lo que va en contra de su vida útil y tenemos que pararla», precisó Roberto Nápoles Darias, director provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Sancti Spíritus.

Por ello se ha tomado la alternativa de realizar el bombeo normal de 5 a.m. a 11 a.m., y desde las 6 p.m. hasta las 11 p.m.; mientras que desde las 11 a.m. hasta las 5 p.m. el bombeo se hará sólo con 100 litros por segundo, lo que supone la disminución de la presión y provoca que el agua en las redes no llegue a varias zonas del municipio.

Presentan una situación crítica el Reparto 26 de Julio, la zona de Agramonte, los repartos Colón y 23 de Diciembre. A pesar de tener horarios de bombeo, no quiere decir que a todo el mundo vaya a llegarle el agua en ese tiempo debido a la escasa presión en las redes. También tiene una situación compleja la cisterna de Olivos II», puntualizó el directivo.

Asimismo, confirmó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Sancti Spíritus no cuenta con combustible para el abasto de agua en pipas, y que de conjunto con el Gobierno se está llevando el agua solamente a casos vulnerables y lugares donde el líquido no llega en ningún momento.