Sancti Spíritus: Empresa de Acueducto y Alcantarillado trabaja para garantizar bombeo de agua

Los municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán y Yaguajay ya cuentan con servicio, mientras se trabaja para garantizar el abasto en el resto de los territorios espirituanos

Las estaciones de bombeo que se abastecen de paneles solares están trabajando para llevar agua hasta varias comunidades rurales de difícil acceso. (Foto: Escambray)

Ante la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional en la jornada de ayer se produjo una afectación en los sistemas de bombeo de agua de la provincia de Sancti Spíritus, en el que se encuentran trabajando los especialistas y obreros de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de este territorio.

Roberto Nápoles Darias, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la provincia precisó que: “Los municipios de Sancti Spíritus y Cabaiguán cuentan con servicio de bombeo de agua desde la madrugada a través de la estación de bombeo de Tuinucú. Mientras, en estos momentos, Yaguajay comenzó a recibir el servicio”.

El resto de los municipios de la provincia se mantienen afectados, pero ya se trabaja para comenzar el bombeo de agua en esas zonas.

Nápoles Darias acotó que 87 de las 99 estaciones de bombeo que se abastecen de paneles solares en la provincia están trabajando para llevar agua hasta varias comunidades rurales de difícil acceso.

De igual forma, para garantizar la vitalidad del servicio en los principales centros asistenciales del territorio, en cada una de las estaciones de bombeo que funcionan a través de grupos electrógenos se carga el agua en los 28 camiones cisterna que funcionan en Sancti Spíritus. El director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sancti Spíritus añadió que, de momento, la provincia no cuenta con el combustible necesario para llevar el agua en pipas la población.