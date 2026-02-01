Sancti Spíritus: Recursos Hidráulicos trabaja en las primeras inversiones del año

La Delegación de Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus ya trabaja en la Rehabilitación del Sistema de Abasto Jatibonico Fase II, de conjunto con el Fondo Saudí para el Desarrollo

La construcción de una conductora que conecte la presa Lebrije con la Planta Potabilizadora de Jatibonico figura entre las principales inversiones del año.

La Delegación de Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus ya comenzó a trabajar en las primeras inversiones del 2026, entre las que destaca la Rehabilitación del Sistema de Abasto Jatibonico Fase II, de conjunto con el Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD).

Dixan Rabelo Obregón, delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia, precisó que “el objetivo del proyecto es construir una tubería capaz de garantizar un caudal suficiente desde la presa Lebrije hasta la Planta Potabilizadora de Jatibonico para abastecer a la población de la cabecera municipal y otras comunidades aledañas como La Yaya y La Vigía”.

Las acciones iniciales están enfocadas en sustituir los primeros 6,7 kilómetros de tubería de 900 milímetros para lo que ya se trabaja en el acondicionamiento del lugar, previo al inicio de las excavaciones, y se cuenta con los recursos necesarios.

“Al concluir la primera fase pasaremos a completar los otros cinco kilómetros restantes con tubería de 800 milímetros para concluir los 11 kilómetros que tiene la misma. Además, trabajaremos en la rehabilitación de diez estaciones de bombeo que abastecen a varias comunidades aisladas de Jatibonico y Taguasco”, aseguró Rabelo Obregón.

Asimismo, la Delegación de Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus tiene aprobado en el plan de inversiones de este año más de 200 millones de pesos con el objetivo de trabajar también en otros proyectos, entre los que destacan la Planta Potabilizadora Yayabo y el Circuito C de Trinidad en colaboración con Francia.