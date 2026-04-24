Sancti Spíritus se suma al Festival Latinoamericano de Instalación del Software Libre 2026

Durante la jornada se presentaron 12 ponencias de profesores, estudiantes, entusiastas del software libre y miembros de la comunidad Linux de Cuba

El encuentro sirvió como plataforma para socializar resultados investigativos de estudiantes, profesores, entusiastas del software libre y miembros de la comunidad Linux de Cuba. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) se ha sumado al Festival Latinoamericano de Instalación del Software Libre (FLISOL) 2026 para poner a los estudiantes en el centro del evento de difusión del software libre más importante de América Latina, donde la provincia, desde hace varios años, juega un papel protagónico.

Durante la jornada se presentaron un total de 12 ponencias de profesores, estudiantes, entusiastas del software libre y miembros de la comunidad Linux de Cuba, las cuales estuvieron centradas en la aplicación del software libre en el sistema educativo cubano, el uso adecuado y mejor aprovechamiento de la Inteligencia Artificial (IA) y la necesidad de ganar en soberanía y seguridad tecnológica a nivel nacional.

A propósito de ello, Yaniela March Martín, vicedecana de formación en la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS, aseguró: “Nos complace saber que nuestros estudiantes utilizan este tipo de eventos como plataformas para dar a conocer sus resultados investigativos, los que se han gestado en nuestras aulas; precisamente, en esta edición han abordado con especial interés todo lo relativo a la plataforma Moodle y cómo mejorar sus servicios, algo de vital importancia en estos momentos cuando estamos trabajando en modalidad virtual y llevar la universidad hasta los hogares de nuestros jóvenes es la prioridad”.

Todo ello bajo el enfoque central de esta edición del FLISOL, que gira en torno al software libre, la IA y el hardware abierto con el objetivo de mostrar cómo estas herramientas se utilizan de forma positiva para navegar en Internet con mayor autonomía y privacidad.

De igual forma, Edisbel Ramírez Lovatos, especialista principal de ciberseguridad en la División Territorial de ETECSA en Sancti Spíritus y cofundador de la comunidad Linux de Cuba, añadió: “El objetivo principal de este evento consiste en dar a conocer las libertades del software libre para operar los programas informáticos con mayor independencia, estudiarlos, modificarlos y compartir estos avances a escala global; todo ello a través de instalaciones gratuitas de este tipo de softwares en los equipos, charlas y talleres que van desde las nociones más básicas hasta temas avanzados”.

Asimismo, a la cita se sumó la Comunidad Cuba Bitcoin, quienes llevaron hasta la UNISS una muestra de dispositivos de hardware y código abierto vinculados al Bitcoin para acercar estas tecnologías emergentes a la comunidad universitaria espirituana.

“Es necesario que el espacio universitario se integre a estas nuevas tecnologías pues da margen de aplicación a situaciones reales que existen en el país y, de esa forma, apoyamos los cambios tecnológicos que necesita Cuba”, aseguró Pedro Navia, mejor conocido en Internet como Bitalion, cofundador de la Comunidad Cuba Bitcoin.