Laboran en recuperación de Central Termoeléctrica Renté tras afectaciones por Imelda

La Central Termoeléctrica Antonio Maceo, Renté, ubicada en la bahía de Santiago de Cuba, presenta daños por los efectos de la tormenta tropical Imelda, que ha generado condiciones meteorológicas adversas en la región oriental del país en las últimas horas.

Jesús Aguilar Hernández, director general de la planta, detalló que los bloques tres, cinco y seis de la termoeléctrica se encuentran fuera de operación debido a las inclemencias del tiempo.

Aseguró que se están llevando a cabo tareas de arranque en el bloque número seis, luego de una serie de trabajos de mantenimiento realizados durante la noche y la madrugada.

La puesta en marcha de esta unidad es esencial para la restauración de la capacidad de generación de la planta, ya que su funcionamiento proporcionará 50 megavatios al sistema electroenergético nacional, manifestó.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la central es el sistema de agua de mar, fundamental para su operación.

Al respecto, el director general de Renté explicó que la bahía de Santiago de Cuba es cerrada, lo que provoca la acumulación en los filtros de la planta de residuos presentes en el agua marina.

Esto interrumpe el flujo de agua necesario para el proceso productivo, explicó Aguilar Hernández, y argumentó que se realizan labores de limpieza y recolección de estos residuos para restablecer el adecuado funcionamiento del sistema de circulación.

Además, se están atendiendo los daños en el circuito de los pozos que abastecen a los bloques de producción, dificultades que han generado diversas limitaciones en los procesos, pero Renté sigue avanzando en las labores de recuperación, aseguró.

La limpieza de las áreas afectadas, como los espacios donde se ha acumulado agua, es crucial para asegurar el retorno a la normalidad operativa; la situación se mantiene bajo monitoreo constante, y se espera que el bloque seis esté listo para generar energía en horas de la tarde de hoy, refirió el directivo.

Finalmente, destacó que a pesar de las condiciones adversas, las acciones de recuperación continúan de manera prioritaria para poner en funcionamiento los demás bloques, lo que contribuirá a estabilizar el suministro eléctrico en la zona oriental.