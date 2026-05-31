Una feria para resguardar los libros (+video)

Cada mes, en la Sede de la UNEAC, en Sancti Spíritus, se dan cita los amantes de los libros para una Feria de Intercambios, donde pueden encontrar disímiles títulos de la literatura cubana y universal

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31 mayo, 2026 - 5:40am

Foto: Alien Fernández/ Escambray

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