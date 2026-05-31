Fiesta para la ciudad

Como antesala de la celebración, las artes escénicas hicieron suyas calles e instituciones para homenajear, también, los 70 años del emblemático títere Pelusín del Monte

Las acciones por el aniversario 512 incluyen un homenaje al centenario del Septeto Espirituano. (Foto: Carlo Figueroa)

Como sucede siempre en la recta final del mes de mayo, las artes espirituanas se rinden ante los encantos de la cuarta villa de Cuba. Todas las manifestaciones, protagonizadas por profesionales y artistas del movimiento aficionado se unen para agasajar una efeméride que ni en tiempos complejos pasa inadvertida: el 4 de junio, fecha en que la historiografía fija el nacimiento de la añeja urbe.

De acuerdo con el programa, la jornada tiene lugar desde el 30 de mayo hasta el propio día del cumpleaños, con diversidad de opciones, según las particularidades del contexto. Para lograrlo se unió todo el sistema institucional de Cultura, bajo la guía de la Dirección Municipal de Sancti Spíritus.

Se espera, como en cada celebración, el pasacalle inaugural. En esta ocasión, unidades artísticas profesionales y aficionadas esparcirán alegrías desde el conocido Parque de la Fundación hasta la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí Recarey. En tanto, la clausura se ha previsto para el 4 de junio con dos acciones luego de las diez de la noche: Saboreando el Son, con Mi Nuevo Son, en la Casa de la Trova Miguel Companioni, y Noche Tradicional, con el Septeto Espirituano, en el portal de la sede de los instructores y el movimiento de artistas aficionados.

Entre las novedades que podrán disfrutar los públicos espirituanos se distingue la presencia cada día del Café Iznaga, espacio multifuncional que combinará, en la cochera del Museo de Arte Colonial, manifestaciones artísticas con la gastronomía, así como la realización el día 2 de junio del Coloquio de la Cultura Espirituana.

También se ha previsto para las cinco de la tarde del propio cumpleaños de la villa, en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, un concierto coral que honrará el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.

Previo a la gran fiesta, las artes escénicas hicieron suyas calles e instituciones para homenajear, también, los 70 años del emblemático títere Pelusín del Monte.

“Incluimos la premiación de un concurso de dibujo dedicado a ese personaje, presentación de obras y una conferencia impartida por Julio M. Llanes, autor de La pequeña Doralina, su tributo a Dora Alonso”, explicó Ana Betancourt Hernández.

La celebración por el aniversario 512 de Sancti Spíritus, que incluye la entrega de los Premios de la Ciudad, se dedica a los centenarios del Comandante en Jefe Fidel Castro y del Septeto Espirituano,los 180 años del natalicio del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia y los 130 de su caída en combate y el medio siglo del Septeto Juvenil.