Lamenta Díaz-Canel deceso de Ricardo Cabrisas Ruiz, viceprimer ministro de Cuba (+post)

El viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz falleció este martes 16 de septiembre, víctima de una penosa enfermedad, a la edad de 88 años

Ricardo Cabrisas ocupó durante toda su vida diferentes responsabilidades diplomáticas y de Gobierno. (Foto: ACN)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó hoy el fallecimiento de Ricardo Cabrisas, quien oficiaba como viceprimer ministro de la nación caribeña.

«Muy triste noticia para Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución», escribió el jefe de Estado en su perfil de la red social x.

«Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento», agregó.

Muy triste noticia para #Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento. pic.twitter.com/sR6WQCN8Q4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 16, 2025

También expresó su pesar el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Roberto Morales, quién destacó que Cabrisas fue «héroe del trabajo y un hombre cuya vida estuvo entregada al amor inquebrantable por Cuba y a un esfuerzo incansable por el desarrollo de nuestra tierra».

Muy triste noticia para #Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento. pic.twitter.com/sR6WQCN8Q4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 16, 2025

«Su trayectoria fue ejemplo de profesionalidad, integridad y fidelidad revolucionaria, siempre al servicio del pueblo», subrayó.

Además, señaló que «dejó huellas en las políticas y proyectos que impulsó» y fue «permanente promotor de ideas y soluciones».

Su legado, aseguró, seguirá siendo guía y fuerza para continuar adelante.

Cabrisas, que nació el 21 de enero de 1937, el 21 de diciembre de 2019 fue designado viceprimer ministro por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), luego de una propuesta de Díaz-Canel.

Con honda tristeza hemos conocido de la partida física del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, vice primer ministro y Héroe del Trabajo de la República de Cuba, quien ocupó durante toda su vida diferentes responsabilidades diplomáticas y de Gobierno. pic.twitter.com/0fhIHjvP3v — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) September 16, 2025

Según registros oficiales, «simultaneó esta responsabilidad con la de Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera hasta el 23 de mayo de 2024».