Lamenta Presidente cubano muerte de operador de termoeléctrica santiaguera

El pasado domingo 31 de agosto, alrededor de las 9:30 p. m., se produjo el accidente laboral en la CTE Renté. (Foto: Granma)

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, lamentó este lunes el deceso de Carlos Rafael López Ibarra, joven operador de turbina en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo Grajales (Renté), en la provincia de Santiago de Cuba.

Díaz-Canel manifestó en la red social X que se suma al profundo pesar de las autoridades y el pueblo de esa oriental provincia por el fallecimiento este domingo de López Ibarra, quien sufrió el 31 de agosto último un accidente durante el arranque de la unidad cinco de Renté.

El jefe de Estado cubano envió condolencias a familiares, compañeros y amigos del operador, hospitalizado desde entonces con quemaduras en el 89 por ciento de su cuerpo.

«Me sumo al profundo pesar de autoridades y pueblo de Santiago de #Cuba por fallecimiento de Carlos Rafael López Ibarra, joven operador de turbina en la termoeléctrica “Renté”, tras sufrir accidente durante arranque de la unidad 5. Condolencias a familiares, compañeros y amigos».

Según informó la Unión Eléctrica (UNE), el pasado domingo 31 de agosto, alrededor de las 9:30 p. m., se produjo un accidente laboral en la CTE Renté, cuando una tubería de vapor presentó fallas durante el arranque y sincronización de la unidad de generación número cinco.

Como consecuencia, resultó lesionado el operador de turbina Carlos Rafael López Ibarra, de 33 años de edad, quien sufrió quemaduras tras la liberación repentina de vapor a altas temperaturas.

La UNE comunicó la muerte del joven trabajador en la madrugada de este lunes y transmitió su más sentido pésame en nombre de la Dirección de la Unión Eléctrica y de todos sus trabajadores.