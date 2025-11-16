Lamentan fallecimiento de dos ciudadanos debido a un derrumbe en La Habana Vieja

Los ciudadanos fallecidos son Carlos Fidel Sánchez Díaz de 38 años y Sara Paula Díaz de 64 años de edad

El derrumbe ocurrió en la calle Compostela # 568 / Muralla y Sol en el consejo popular Belén. (Fotos: Facebook)

Desde horas de la madrugada de este 16 de noviembre, fuerzas conjuntas de rescate y salvamento, la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio de Salud Pública, laboran en un derrumbe ocurrido en la calle Compostela # 568 / Muralla y Sol en el consejo popular Belén en el municipio de La Habana Vieja.

En el lugar, producto del desplome del segundo piso, fallecieron los ciudadanos Carlos Fidel Sánchez Díaz de 38 años y la ciudadana Sara Paula Díaz de 64 años de edad, madre e hijo. Lamentable suceso.