Raúl Castro: Seguiré marchando al frente de nuestro pueblo

El mensaje fue transmitido por el Héroe de la República, Gerardo Hernández, quien dio lectura al texto del líder revolucionario que agradeció «de corazón la solidaridad de nuestro pueblo y de los amigos del mundo»

Raúl manifestó que agradece de corazón la solidaridad de nuestro pueblo y de los amigos del mundo. (Foto: PL)

El líder de la Revolución, Raúl Castro, aseguró hoy en un mensaje leído en la Tribuna Antimperialista que mientras viva seguirá marchando al frente del pueblo cubano defendiendo la Revolución y «con el pie en el estribo».

El mensaje fue transmitido por el Héroe de la República, Gerardo Hernández, quien dio lectura al texto del líder revolucionario que agradeció «de corazón la solidaridad de nuestro pueblo y de los amigos del mundo».

En su intervención, Hernández afirmó que la respuesta de Cuba ante las violaciones de su espacio aéreo por parte de la organización terrorista Hermanos al Rescate constituyó «un acto de legítima defensa, un derecho inalienable de cualquier nación».

Ante miles de personas congregadas en la capital para rechazar la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, Hernández recordó que Cuba denunció oportunamente más de 25 violaciones de su espacio aéreo entre 1994 y 1996, y envió alertas a Washington sobre las posibles consecuencias.

Por su parte, el joven jurista Rolando López calificó la imputación de Estados Unidos contra Raúl Castro como «absolutamente fraudulenta e ilegítima» y subrayó que la Convención de Chicago de 1944 establece la soberanía exclusiva de los Estados sobre su espacio aéreo.

Denunció que Washington pretende tergiversar y manipular hechos históricos probados y ampliamente documentados, que fueron denunciados oportuna y formalmente por las autoridades cubanas al gobierno estadounidense.

Por su parte, Betina Palenzuela, hija de Adriana Corcho, víctima del atentado contra la sede diplomática cubana en Lisboa en 1976, habló en nombre de los familiares de más de tres mil cubanos asesinados por actos terroristas organizados o financiados desde Estados Unidos.

«Raúl ha dedicado toda su vida a defender la soberanía de Cuba y la paz entre las naciones. No podemos seguir permitiendo el genocidio que se gesta desde Washington», afirmó.

Palenzuela recordó que más de 67 años de agresiones, invasiones mercenarias, sabotajes y atentados a sedes cubanas en el exterior, en medio de un despiadado bloqueo, han costado la vida a más de tres mil 400 compatriotas víctimas del terrorismo.

En la concentración en la Tribuna Antimperialista estuvieron presentes el presidente Miguel Díaz-Canel, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, el primer ministro Manuel Marrero, el secretario de Organización del Partido Roberto Morales, y otras altas autoridades del país.