Presidenta de México critica la acusación de EE.UU. contra Raúl Castro

«¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?», señaló la mandataria al ser cuestionada por el caso durante su habitual conferencia de prensa

Sheinbaum comenta la acusación de EE.UU. contra Raúl Castro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este viernes la acusación en contra del expresidente de Cuba, Raúl Castro, que esta semana emitió la Justicia de EE.UU.

«¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?», señaló la mandataria al ser cuestionada por el caso durante su habitual conferencia de prensa, en la cual reiteró la importancia de la autodeterminación de los pueblos.

El miércoles, la Justicia de EE.UU. acusó a Castro y a otras cinco personas por presuntamente haber causado la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, en el contexto del derribo de dos aeronaves, en 1996.

Desde entonces, La Habana ha afirmado que los aviones incursionaron ilegalmente en su espacio aéreo y que actuó conforme a derecho. Después de que se formalizaron los cargos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que «se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba».

Sheinbaum consideró que, además de Cuba, otro caso que demuestra que históricamente ha habido «una visión injerencista» por parte de EE.UU. es el del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien desde que fue candidato intentaron vincularlo con el narcotráfico por ser un dirigente indígena en una zona de producción de hoja de coca.

«El Gobierno de Evo Morales ha sido el mejor gobierno de Bolivia que ha habido en la historia: aumentó el Producto Interno Bruto, la renta y el nivel de vida de la gente, disminuyó la desigualdad, fortaleció la soberanía de sus recursos naturales», dijo al recordar que México jamás estará de acuerdo con la visión de que otros países influyan en las políticas de países soberanos.