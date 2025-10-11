Leones destronan al pitcheo de los Gallos

En el choque, Frederich Cepeda impulsó dos carreras, llegó a mil 501 y se situó a una decena del líder histórico de ese departamento en torneos cubanos, el santiaguero Orestes Kindelán

Frederich Cepeda se convirtió en el segundo pelotero cubano en rebasar las mil 500 carreras impulsadas en torneos nacionales.

Tras 17 entradas consecutivas sin anotar, los Leones de la capital se soltaron a batear este sábado y lograron hacerse del primer triunfo en cuatro presentaciones ante los Gallos espirituanos, a quienes vencieron con marcador de 14 carreras por siete

Prácticamente tres entradas precisaron los Azules para definir el resultado final: el primero, el sexto y el noveno. En el estreno del partido registraron las dos primeras ante José Eduardo Santos, a quien le fabricaron otra en el cuarto, episodio en el que los yayaberos consiguieron nivelar las acciones, antes de tomar ventaja de dos en el quinto.

El siguiente fue otro capítulo grande para Industriales, que no respetó el positivo desempeño registrado hasta ahora por José Luis Brañas y consumaron un racimo de cinco anotaciones, que aportó una diferencia recortada por los espirituanos con rúbricas solitarias en esa propia entrada y en la siguiente.

La sublevación mayor se concretó en la parte alta del noveno, al anotar seis veces ante el principal cerrador de los Gallos en este momento, Yankiel Mauris, para tomar la ventaja definitiva, que llevó el promedio de carreras limpias del pitcheo yayaberos hasta 3.80 carreras por juego de nueve inning.

Si bien resultaron notorios los 20 indiscutibles acumulados por los Leones, con Yasiel Santoya a la cabeza (de 6-4, tres remolcadas y una anotada), al bate el mayor protagonismo recayó en Frederich Cepeda.

Más allá de conectar sencillo y cuadrangular en tres turnos, sus dos impulsadas del choque le permitieron llegar hasta mil 501 en torneos nacionales, para situarse a una decena del líder histórico, el santiaguero Orestes Kindelán.

Con 17 triunfos y 12 descalabros, los espirituanos siguen en zona de privilegio en la tabla de posiciones y protagonizarán este domingo el partido de cierre del duelo ante los Leones capitalinos en el propio estadio Latinoamericano.