Lidis Lamorú en Trinidad: un reencuentro con la música infantil (+fotos)

La cantautora Lidis Lamorú regaló al público trinitario un bello concierto como parte de sus presentaciones en Sancti Spíritus y la celebración de la Jornada por la Cultura Cubana.
El Teatro Caridad acogió a los niños y también a los padres, quienes disfrutaron de esta virtuosa de la música infantil, que se dio a conocer en Cuba con el programa El Patio de Gabriela.
En el espectáculo participaron, además, niños que integran proyectos espirituanos, entre ellos la colmenita Dueños de la Felicidad, que la han acompañado durante las presentaciones en otros municipios de la provincia.
Emocionada, Lidis expresó que son más de 30 años de carrera artística dedicada al público más pequeño. “A los niños les gustan las canciones infantiles, a veces no las conocen porque simplemente los mayores no se preocupan por enseñárselas”, subrayó.
Fernando Díaz, director de Cultura en Trinidad, entregó un reconocimiento a la intérprete y compositora de temas memorables como Don Lagartijo, tarareado por el público asistente al concierto.
Y lo más especial de la tarde fue conocer la segunda parte de la historia de este travieso señor que, después del ingreso en el hospital, decidió portarse bien y casarse con la enfermera que cuidó de él.
