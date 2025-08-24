Llama Maduro a sumarse al alistamiento por amor a Venezuela

El mensaje del presidente bolivariano enfatiza la importancia de la unidad venezolana como la mayor fuerza para enfrentar las adversidades

Maduro instó a los ciudadanos a sumarse por “amor a nuestro país”. (Foto: Prensa Presidencial)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado este domingo 24 de agosto a la población para continuar con la Gran Jornada de Alistamiento Militar, destacando la participación masiva de jóvenes, adultos mayores y familias enteras.

En este sentido, el mandatario venezolano felicitó a quienes ya se han alistado y motivó a quienes aún no lo han hecho a que acudan a las Plazas Bolívar y centros de alistamiento en todo el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario instó a los ciudadanos a sumarse por “amor a nuestro país“, consolidando el compromiso de un pueblo que fortalece la autodeterminación y la resistencia.

En sus palabras, recordó la frase popularizada por Alí Primera y Hugo Chávez: “Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla“, reafirmando que la unidad y el patriotismo están por encima de cualquier diferencia política.

El mensaje del presidente Maduro enfatiza la importancia de la unidad venezolana como la mayor fuerza para enfrentar las adversidades. “Por encima de cualquier color o ideología, ¡Venezuela está primero en nuestro corazón!“, escribió.

El mandatario también hizo hincapié en la autosuficiencia nacional, destacando la consigna: “No dependamos de nadie, sino de nosotros mismos”. La jornada de alistamiento se presenta como una muestra del compromiso del pueblo con la defensa de la patria.

El pasado sábado 23 de agosto, cuando inició la Gran Jornada de Alistamiento y Llamado a las Filas de la Milicia Bolivariana, Maduro afirmó que “la fuerza territorial, junto a los cuerpos de combatientes, reservistas y ciudadanos, que de manera individual y en familia, se integran al sistema defensivo, son la garantía de la integridad territorial“.

El pueblo de Venezuela ha rechazado las campañas de desinformación que buscan vincular al Gobierno con el narcotráfico, calificándolas como una nueva escalada de guerra psicológica impulsada por la Administración de Donald Trump.

Las movilizaciones, según el mandatario, reflejan el deseo del pueblo venezolano de mantener la paz y evitar confrontaciones que pongan en riesgo la Zona de Paz declarada en América Latina y el Caribe en 2014.

La Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), firmada en La Habana, reafirma el compromiso de la región con la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo a la amenaza o el uso de la fuerza.