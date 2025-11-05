Los pasajeros que viajaban en el Espirituano ya llegaron a su destino (+fotos)

Integrantes de la brigada Vías y Puentes de la UEB La Distancia, de Placetas, dan los toques finales a la avería. A punto de encarrilarse se encuentra el coche que se salió de la línea férrea esta mañana

Los 83 pasajeros que viajaban en el tren ya se encuentran en su destino final: la ciudad de Sancti Spíritus. (Fotos: Henry Omar Pérez/Facebook)

Los 83 pasajeros que viajaban en el tren número 31, procedente de La Habana y que, en las inmediaciones de Placetas —específicamente en el kilómetro 313.5—, presenciaron el descarrile en uno de los cuatro coches que lo conforman, ya se encuentran en su destino final: la ciudad de Sancti Spíritus.

Así lo confirmó a Escambray Mirtha García Jiménez, directora adjunta de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en la provincia, quien explicó que fueron trasladados a la ciudad del Yayabo en tres ómnibus pertenecientes a la provincia de Villa Clara, y que ninguno de los viajeros sufrió daños durante la salida de este vagón de la vía.

Explicó, además, que con gran sentido de pertenencia trabajan aún los integrantes de la brigada de Vías y Puentes perteneciente a Unidad Empresarial de Base La Distancia, de Placetas, para encarrilar el coche que se salió de la línea, alrededor de las 7:30 a.m. de este miércoles; en tanto, se investigan las causas del accidente.

Una vez que se finalicen las labores, el coche será llevado a los Talleres Ferroviarios de Santa Clara para someterlo a una revisión técnica, mientras que el resto del tren, es decir, los tres restantes seguirán rumbo a Sancti Spíritus, en espera de su nueva salida para la capital del país, prevista para el viernes a las 7:10 p.m.