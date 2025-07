Manuel Marrero Cruz en Ciego de Ávila: «La dignidad nacional no es negociable» (+fotos)

La Revolución cubana sigue combatiendo y sin renunciar a construir una sociedad soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, aseguró hoy, en Ciego de Ávila, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, en las palabras centrales del acto por el aniversario 72 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En este Día de la Rebeldía Nacional, en presencia del General de Ejército Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, el jefe de Gobierno reiteró la convicción inquebrantable de la victoria ante los desafíos y la capacidad de sobreponerse a cada obstáculo como parte inseparable de nuestra identidad nacional.

Marrero Cruz reafirmó la fidelidad a las ideas del Apóstol José Martí, el Comandante en Jefe Fidel Castro y el General de Ejército Raúl Castro, una continuidad basada en la lealtad a los principios de la Revolución.

Recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro en su primer discurso en La Habana, luego del triunfo de la Revolución en 1959, cuando aseguró que el camino no sería fácil y preparó al pueblo para los desafíos venideros.

El premier rindió homenaje al pueblo cubano por la comprensión, madurez y el espíritu revolucionario y de victoria ante los retos y las dificultades, así como por su disposición en defensa de la Revolución en todos los frentes.

En sus palabras, condenó la permanencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos hace más de 60 años, el cual calificó como una agresión económica multidimensional, cruel y genocida, que afecta a todos los sectores de la sociedad con el fin de provocar desesperación y descontento interno.

Aseguró que la agresión externa es permanente y rememoró las palabras del líder de la Revolución cubana Raúl Castro, quien afirmó que el bloqueo constituye realmente una implacable guerra contra el pueblo.

El escenario internacional es complejo, las crisis económicas, sanitarias, climáticas nos afectan como país pequeño y bloqueado, aún así la política exterior cubana continúa siendo solidaria, defiende la justicia, el derecho a la libre determinación de los gobiernos y promueve lazos de respeto y amistad, expresó Marrero Cruz.

El Primer Ministro llamó a enfrentar las deficiencias con los esfuerzos propios y bajo la convicción de que si se puede, con decisión, laboriosidad, inteligencia y compromiso.

Instó a trabajar con mayor eficiencia, eliminar trabas y corregir las faltas de la gestión económica para que el esfuerzo del pueblo se traduzca en resultados palpables, por lo que señaló la prioridad de la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

Destacó el trabajo de Ciego de Ávila, territorio sede central por el 26 de Julio, y su estabilidad en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social, así como la funcionalidad del efectivo sistema de trabajo del Partido y el Gobierno de la provincia con el pueblo, destacando la participación de los jóvenes como garantía de la continuidad.

El avance en la producción de alimentos, la circulación mercantil minorista, la industria alimentaria y el turismo, la recuperación y sostenibilidad de instalaciones sociales, resultados en la gestión de la ciencia y la innovación aplicadas al desarrollo local, fueron destacadas.

Aquí no hay cabida para el derrotismo. Sepan, quienes se empeñan en destruir la Revolución, que #Cuba no se rinde, no claudica, no se pone de rodillas frente a nadie. Nuestra dignidad nacional no es negociable y la defenderemos al precio que sea necesario.#LaLuchaNoHaCesado pic.twitter.com/IKepnRRDm8