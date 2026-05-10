Celebra Cuba el Día de las Madres

El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció por su entrega a todas las que pelean como leonas en la dura cotidianidad

Las madres cubanas tienen esa mezcla perfecta de sensibilidad y firmeza que las hace extraordinarias.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo a todas las madres cubanas en ocasión de celebrarse su día.

«Para las madres cubanas su descendencia es la razón primera y última de sus vidas. Por defender su mundo están dispuestas a pelear, pero sobre todo están dispuestas a vivir», expresó el mandatario en la red social X.

Además agradeció por su entrega a todas las que pelean como leonas en la dura cotidianidad.

El primer ministro de la nación, Manuel Marrero, evocó la fecha y resaltó la dicha de contar con ellas aun en estos días tan duros.

«Las madres cubanas tienen esa mezcla perfecta de sensibilidad y firmeza que las hace extraordinarias, capaces de remontar la adversidad sin renunciar a la sonrisa y la belleza», afirmó.

Por su parte el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, hizo extensiva su felicitación.

«En estos días difíciles, cuando la fiereza del cerco pretende lastimar a tus hijos, tu resiliencia florece como genuina herencia de cubanía. Sabes convertir un «no hay» en un «mira lo que hicimos», y del cansancio sacas fuerza para seguir adelante, para seguir dando aliento.»

«Gracias, madre cubana, por ser raíz y vuelo, por enseñarnos que el amor no entiende de bloqueos ni amenazas infames, y por hacer de cada sacrificio un acto de creación. ¡Felicidades, guerreras, orgullo de esta isla que no se rinde!», expresó.