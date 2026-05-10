Celebra Cuba el Día de las Madres

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo a todas las madres cubanas en ocasión de celebrarse su día.
«Para las madres cubanas su descendencia es la razón primera y última de sus vidas. Por defender su mundo están dispuestas a pelear, pero sobre todo están dispuestas a vivir», expresó el mandatario en la red social X.
Además agradeció por su entrega a todas las que pelean como leonas en la dura cotidianidad.
El primer ministro de la nación, Manuel Marrero, evocó la fecha y resaltó la dicha de contar con ellas aun en estos días tan duros.
«Las madres cubanas tienen esa mezcla perfecta de sensibilidad y firmeza que las hace extraordinarias, capaces de remontar la adversidad sin renunciar a la sonrisa y la belleza», afirmó.
Por su parte el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, hizo extensiva su felicitación.
«En estos días difíciles, cuando la fiereza del cerco pretende lastimar a tus hijos, tu resiliencia florece como genuina herencia de cubanía. Sabes convertir un «no hay» en un «mira lo que hicimos», y del cansancio sacas fuerza para seguir adelante, para seguir dando aliento.»
«Gracias, madre cubana, por ser raíz y vuelo, por enseñarnos que el amor no entiende de bloqueos ni amenazas infames, y por hacer de cada sacrificio un acto de creación. ¡Felicidades, guerreras, orgullo de esta isla que no se rinde!», expresó.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.