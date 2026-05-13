Abogan en sesión del Consejo de Estado por potenciar al máximo uso de capacidades y recursos endógenos

La sesión ordinaria desarrollada este miércoles fue encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández, con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz

Consejo de Estado evalúa implementación del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026 ante recrudecimiento del bloqueo. (Foto: Tony Hernández Mena)

Frente al desafiante escenario del país en la actualidad, caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético imperial y los impactos de las órdenes ejecutivas impuestas por el presidente de los Estados Unidos contra nuestro país; el Consejo de Estado evaluó la marcha de la implementación del Programa Económico y Social del Gobierno para el año 2026.

La sesión ordinaria desarrollada este miércoles fue encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández, con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Programa Económico y Social del Gobierno para el año 2026

Desde la pasada sesión de este órgano, las acciones se han centrado en las actividades de preparación para la defensa y el orden interior, la actualización de las directivas de Gobierno para enfrentar el desabastecimiento de combustibles, y en la implementación de políticas priorizadas como el redimensionamiento de la Administración Central del Estado, la descentralización de competencias, entre otras; informó el Jefe de Gobierno cubano.

Marrero Cruz destacó que “en este momento tenemos que elevar la exigencia en la implementación del Programa y las Directivas del Gobierno, con fórmulas innovadoras potenciando al máximo el uso de las capacidades y recursos endógenos”.

Tras la detallada presentación del trabajo desarrollado en la etapa, Esteban Lazo insistió en la relevancia de la participación popular, de su materialización con unidad e integralidad en la comunidad; donde será esencial la implementación del movimiento popular-participativo “Mi Barrio por La Patria” con vistas a promover un conjunto de acciones en función de las prioridades del país, en tres frentes principales de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo.

El análisis de las principales problemáticas de la población y la búsqueda constante de alternativas frente a los desafíos, con el pensamiento y aporte colectivo, ha sido un tema de atención permanente por parte de las autoridades del país en las sesiones del Consejo de Estado.

Permanente atención a las políticas sociales

En el debate de este tema, los vice primeros ministros, Inés María Chapman y Eduardo Martínez Díaz –acompañados por titulares de varios ministerios y organismos de la Administración Central del Estado– informaron sobre la implementación del objetivo general no. 7 del Programa de Gobierno: consolidar y desarrollar las políticas sociales, garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Para dar cumplimiento a este objetivo general se planificaron 25 objetivos específicos y 87 acciones con 68 indicadores y metas. En este período han funcionado de forma estable las comisiones de atención a las políticas sociales a nivel nacional, provincial y municipal; aunque se requiere continuar fortaleciendo el funcionamiento adecuado en los grupos de trabajo en la demarcación de los consejos populares, trascendió en el análisis.

Asimismo, se profundizó en la Política de la Niñez, Adolescencias y Juventudes y la implementación del Código; la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica; las acciones del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y de la Estrategia Integral para la Prevención de la Violencia de Género; y el Programa Nacional Color Cubano contra el Racismo y la Discriminación Racial; entre otras prioridades.

“El alcance de este objetivo general incluye los temas más trascendentales que respaldan las conquistas sociales de la Revolución. De ahí que las comisiones permanentes de trabajo del legislativo cubano definieron para su atención y evaluación los objetivos específicos que preservan las principales prioridades del país en este aspecto, con énfasis en la atención a las políticas sociales, en particular la prevención y atención social, los principales servicios a la población referidos a salud, educación, vivienda y los servicios hidráulicos”, expresó Marta Hernández Romero, coordinadora de las comisiones parlamentarias, al dar lectura al dictamen correspondiente a esta temática.

En la jornada, los miembros del Consejo de Estado examinaron el informe sobre la marcha de la ejecución de la ley no. 181 “Del Presupuesto del Estado para el año 2026”, presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.

Posteriormente, el titular de la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos, Félix Martínez Suárez –al dar lectura al dictamen sobre este punto de la agenda– señaló que, considerando que los gastos tienen un límite en su reducción para no afectar a los servicios básicos de la población, se requiere intensificar los esfuerzos en las reservas de ingresos como el pago de las multas y deudas tributarias. De igual forma, y en el interés de optimizar el gasto público, –recoge el dictamen presentado– debe continuar prestándose la mayor atención a las acciones de control del presupuesto.

Chequean resultados del control efectuado a la Aduana General de la República y aprueban nuevo decreto ley

En la sesión ordinaria, se constataron, además, los resultados del ejercicio de control y fiscalización efectuado a la Aduana General de la República, dispuesto por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2025 mediante el acuerdo 529-X.

Se desarrollaron intercambios en ocho provincias del país, con la participación de 40 diputados organizados en nueve equipos de trabajo y se visitaron 24 entidades, logrando interactuar con aproximadamente 10 630 personas entre trabajadores, técnicos, expertos y la población en general.

Se consultaron los informes aportados por el primer ministro y de las visitas de trabajo del Ministerio del Interior a la entidad nacional. La realización del ejercicio estuvo caracterizada por un amplio diálogo e intercambio, tanto con los Consejos de Dirección de las entidades visitadas y los trabajadores en sus centros laborales, como con la población receptora de los servicios.

“Las diputadas y diputados constataron las problemáticas más acuciantes y las prioridades, así como las proyecciones para el año 2026”, aseguró el General de División José Antonio Carrillo Gómez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tras el control efectuado, se formularon 13 recomendaciones, a las cuales la Aduana General de la República dará respuesta mediante un plan de medidas correspondiente.

El Consejo de Estado aprobó, además, el decreto ley “De Petróleo y Gas”, el cual tiene por objeto establecer el régimen jurídico de las actividades petroleras que comprenden la exploración, explotación, refinación, transportación, almacenamiento y comercialización del petróleo, el gas y los productos derivados, tanto en zonas terrestres como debajo del lecho marino, correspondiente a la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva de la República de Cuba con el fin de garantizar la producción y el uso eficiente, sostenible y seguro de estos recursos y contribuir al logro de la soberanía energética del país.

En la sesión ordinaria del Consejo de Estado –que contó con la participación también de los directivos de las comisiones parlamentarias y de la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde– fueron chequeados los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas.

(Con información del Parlamento cubano)