Masiva muestra de rechazo a políticas de Trump recorrió Estados Unidos (+fotos)

Las manifestantes se oponen a la política migratoria y de seguridad del actual mandatario estadounidense

Esta es la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. (Fotos: Internet)

Las masivas manifestaciones No Kings (Sin Reyes) contra las políticas del presidente Donald Trump se extendieron de costa a costa en Estados Unidos.

Desde Washington DC, Nueva York y Boston, Massachussets, hasta Chicago, Illinois, o Los Ángeles, California, fue el mismo sentimiento.

Las fuerzas del orden desplegaron gas lacrimógeno en Portland, Oregon, mientras el Departamento de Policía de Denver confirmó el arresto de varias personas.

Al menos cuatro personas fueron detenidas por la Policía Estatal de Illinois tras un enfrentamiento la noche de este sábado cerca de unas instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Broadview.

En tanto, unas 100 mil personas acudieron a Times Square de Nueva York este sábado a la protesta «Sin Reyes».

A juicio de manifestantes, “vamos cuesta abajo”, en referencia a la situación del país.

Hay quienes se preguntaron cómo es posible que la administración Trump recorte fondos para el sistema de salud y que se gaste en bombardear embarcaciones frente a las costas de Venezuela o para aterrorizar a la gente con las redadas de control migratorio.

En carteles que portaron muchos participantes durante la jornada se utilizaron términos como «fascista» para describir a Trump.

Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, advirtió: “No estamos al borde de una toma de poder autoritaria. Estamos en medio de una toma de poder autoritaria, pero Trump no ha ganado. Nuestra democracia está en peligro, pero se puede salvar, pero nadie nos rescatará. Y quiero dejarlo claro hoy: nadie nos rescatará”.

Esta segunda movilización No Kings ocurrió en momentos de cierre del gobierno federal (desde el pasado 1 de octubre) tras quedarse sin fondos por la falta de acuerdo entre los republicanos y demócratas del Congreso para aprobar el financiamiento.

El pasado 14 de junio casi cinco millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos en la primera gran demostración antitrump desde que el republicano asumió el poder el 20 de enero.

MOLESTO LÍDER REPUBLICANO DEL CONGRESO

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, criticó al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, por lo que consideró su «desvergonzado» apoyo a las protestas «Sin Reyes».

Johnson, republicano por Luisiana, publicó un mensaje en redes sociales al reaccionar a lo que escribió Schumer en X animando a los «estadounidenses que aman este país» y «se preocupan por la democracia» para que marcharan pacíficamente este 18 de octubre.

«La manifestación ‘No Kings’ lo dice con mucha fuerza, donde millones de estadounidenses se unirán para decir precisamente eso: que no queremos reyes en Estados Unidos», escribió.

El legislador enfatizó más adelante que no permitan que el presidente Trump y los republicanos “los intimiden para que guarden silencio. Eso es lo que quieren hacer. Temen la verdad».