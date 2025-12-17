Mejoran los números, pero no se puede bajar la guardia ante el contexto epidemiológico en Cuba

Este martes tuvo lugar un nuevo encuentro de trabajo del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de Salud, en el que se evaluaron acciones que se ejecutan en el país para hacer frente al actual contexto epidemiológico

Sobre el chikungunya ha disminuido la cantidad de pacientes que ha requerido de cuidados intensivos. (Foto: José M. Correa)

La atención del actual contexto epidemiológico que atraviesa Cuba continúa siendo prioridad de trabajo para el país. En ella se articulan respuestas que abarcan desde la atención primaria de Salud, el monitoreo del comportamiento de la epidemia, hasta la aplicación de protocolos científicos que acompañan la implementación de múltiples acciones.

Siguiendo esas premisas, en la tarde de este martes tuvo lugar un nuevo encuentro del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de Salud, en el que la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, realizó una actualización de la situación epidemiológica en el país al cierre de la pasada semana (la número 50 del año), refiriendo un comportamiento más favorable que en los anteriores siete días.

De acuerdo con la información ofrecida en el encuentro, al cierre de la semana anterior se constató una disminución de los síndromes febriles, respecto a los pasados siete días, en un 21,1 %. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, es ese un indicador en el cual se aprecia un avance hacia la mejoría en las últimas semanas.

En particular sobre la epidemia del dengue, Peña García subrayó que siete provincias tienen tasas superiores a la del país: Las Tunas, Guantánamo, Pinar del Río, Mayabeque, Ciego de Ávila, La Habana y Santiago de Cuba.

Específicamente sobre el chikungunya, comentó que también disminuyeron, tanto el reporte de casos, en un 12,3 %, como la cantidad de pacientes que ha requerido de cuidados intensivos, 13 menos que en la semana anterior.

Asimismo, en el transcurso de la reunión, el doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, experto en Matemáticas y director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, refirió que los modelos matemáticos que se aplican para analizar el comportamiento de las arbovirosis en el país, coinciden con esa mejoría.

En los pronósticos, reconoció que, aun cuando en estos momentos se manifiesta una disminución en los niveles de transmisión, se prevé que continúen los contagios durante las próximas semanas en los diferentes territorios.

También como parte del encuentro, se explicó acerca de la ejecución de dos ensayos clínicos que se llevan a cabo en pacientes diagnosticados con chikungunya.

Al respecto, el doctor Julio Baldomero Hernández, director de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), señaló que el propósito es demostrar la seguridad y el efecto terapéutico de la administración subcutánea de Jusvinza en pacientes en fase posaguda y crónica de la enfermedad.

El primero de ellos, refirió, inició el pasado 2 de diciembre y se ejecuta en el Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre, de la provincia de La Habana, en pacientes que manifiestan sintomatología articular.

Según dio a conocer, el estudio tiene una adecuada adherencia al protocolo y se ha ido comprobando una buena aceptabilidad del medicamento en los 174 pacientes incluidos en él. Más adelante, dijo, se podrá disponer de informes estadísticos y periódicos del resultado clínico.

Dos son los objetivos principales que se han trazado. El primero de ellos está encaminado a evaluar el efecto terapéutico que tiene el medicamento en los pacientes, así como su perdurabilidad en el tiempo, de manera que no evolucionen a la cronicidad.

El segundo estudio, detalló el doctor Baldomero Hernández, se realiza en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez, de la provincia de Matanzas, en 120 pacientes que se encuentran en la etapa crónica de la enfermedad. Igualmente, aseveró, se ha manifestado un buen perfil de seguridad en la aplicación del medicamento, cuyos resultados clínicos comenzarán a ser evaluados paulatinamente.

El propósito esencial, refirió, es determinar cómo impacta el uso de Jusvinza en la mejoría de la sintomatología clínica.

Tal como se refirió en la reunión, ambos ensayos clínicos se sustentan en la evidencia científica que se ha demostrado acerca del uso del medicamento en artritis reumatoide. En el caso de chikungunya se presenta igualmente una sintomatología de artritis, pero es una artritis posviral; de ahí la necesidad de emprender los estudios clínicos.