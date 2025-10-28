Melissa, el huracán que ha batido los récords del Caribe (+video)

Clasificado como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, Melissa es el huracán más potente del año a nivel mundial en términos de vientos sostenidos

Melissa ha sido calificado por los expertos como un huracán devastador.

Con vientos que rozan los 380 km/h y una trayectoria errática que ha desconcertado a los meteorólogos, el huracán Melissa se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en la historia reciente del Caribe. No solo ha dejado una estela de destrucción, sino también una serie de curiosidades meteorológicas, sociales y logísticas que lo convierten en uno de los ciclones más singulares jamás registrados.

Una de las primeras curiosidades de Melissa es su origen. El sistema se formó a partir de una onda tropical que emergió de África Occidental el 16 de octubre. A diferencia de otros huracanes que siguen trayectorias más predecibles, Melissa se desplazó rápidamente hacia el oeste, luego desaceleró y serpenteó por el Caribe central. Esta evolución errática fue atribuida a corrientes de dirección débiles y a una cizalladura moderada del viento, lo que dificultó su organización inicial.

Entre el 25 y el 27 de octubre, Melissa protagonizó una intensificación explosiva. En apenas 48 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, un fenómeno que sorprendió incluso a los expertos del Centro Nacional de Huracanes. Esta rápida intensificación se debió a la combinación de aguas extremadamente cálidas en el Caribe y la disminución de la cizalladura del viento.

El poder destructivo de Melissa ha reabierto el debate sobre la necesidad de introducir una categoría 6 en la escala Saffir-Simpson. Aunque oficialmente no existe tal clasificación, los vientos registrados por Melissa superan ampliamente los umbrales de la categoría 5, lo que ha llevado a algunos meteorólogos a considerar la posibilidad de redefinir los límites de la escala.

Melissa ha puesto a prueba los sistemas de monitoreo meteorológico: una sonda aérea registró las ráfagas más intensas el 27 de octubre; los satélites mostraron una estructura perfectamente simétrica, típica de los huracanes más organizados, y por primera vez, un avión cazahuracanes obtuvo material audiovisual de un huracán categoría 5.

A pesar de su intensidad, Melissa no tocó tierra directamente en muchas de las islas que afectó. Sus bandas externas provocaron inundaciones y deslizamientos en lugares como Barbados, Martinica y Santa Lucía. En el aeropuerto de Barbados, las lluvias inundaron las pistas, paralizando el tráfico aéreo.

El huracán Melissa no será recordado solo por su fuerza, sino por la cantidad de anomalías meteorológicas que presentó. Desde su origen africano hasta su errática trayectoria, pasando por su intensificación récord y los desafíos logísticos que sigue imponiendo, este organismo tropical ha dejado una huella indeleble en la historia del Caribe.

Con el cambio climático intensificando los fenómenos extremos, Melissa podría ser solo un adelanto de lo que está por venir.