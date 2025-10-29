Ministerio del Transporte actualiza sobre labor de recuperación tras Melissa

El ramo se mantienen bajo coordinación con los Consejos de Defensa Provinciales, apoyando el traslado de brigadas y recursos para la recuperación

Especialistas de la Unión de Ferrocarriles de Cuba realizan inspecciones técnicas en las vías férreas para iniciar su recuperación y certificación. (Foto tomada del perfil de Facebook de Eduardo Rodríguez Dávila)

Tras el paso del huracán Melissa por el territorio nacional, el Ministerio de Transporte (Mitrans) informó sobre las afectaciones en la infraestructura del sistema de transporte y las medidas adoptadas para su restablecimiento gradual, en función de las condiciones meteorológicas y de seguridad.

En su perfil oficial de Facebook, Eduardo Rodríguez Dávila, titular del ramo, refirió que los servicios ferroviarios nacionales y locales de pasajeros hacia el oriente del país (Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Bayamo-Manzanillo) permanecen cancelados.

Entre los trenes suspendidos se encuentran el No. 17 (La Habana–Bayamo-Manzanillo), el No. 12 (Santiago de Cuba–La Habana), el No. 13 (La Habana–Guantánamo), el No. 16 (Holguín–La Habana), el No. 11 (La Habana–Santiago de Cuba) y el No. 18 (Manzanillo–La Habana).

Rodríguez Dávila explicó que especialistas de la Unión de Ferrocarriles de Cuba realizan inspecciones técnicas en las vías férreas para iniciar su recuperación y certificación, garantizando la seguridad del tránsito ferroviario.

En el mensaje el ministro precisó que los servicios de ómnibus nacionales, incluidos VIAZUL y los fletes, también continúan suspendidos desde y hacia las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo durante los días 29 y 30 de octubre.

Asimismo, anunció la evaluación de la infraestructura vial para determinar la viabilidad de reanudar operaciones.

Los aeropuertos Antonio Maceo (Santiago de Cuba) y Frank País (Holguín) mantienen suspendidas sus operaciones, mientras que equipos del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba inspeccionan las instalaciones y sistemas de navegación aérea para reactivar los vuelos lo antes posible, confirmó el titular.

A partir del 30 de octubre se restablece la transportación marítima de pasajeros en el triángulo Gerona–Batabanó–Cayo Largo del Sur, tras la mejora de las condiciones hidrometeorológicas.

Los pasajeros con boletos podrán solicitar reembolso total hasta 15 días después de la suspensión o reprogramar sus viajes en las oficinas de Viajero, según disponibilidad.

Concluyó Rodríguez Dávila con la reafirmación de que el Mitrans y sus empresas transportistas se mantienen bajo coordinación con los Consejos de Defensa Provinciales, apoyando el traslado de brigadas y recursos para la recuperación.