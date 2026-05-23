En video: Transporte y Educación se reajustan
Dos de los sectores fundamentales de nuestra sociedad implementan no pocas medidas a raíz de la situación económica compleja que presenta el país y que se ha recrudecido las últimas semanas
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